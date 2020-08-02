https://ria.ru/20200802/1575267560.html
Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые с августа прошлого года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T07:48
2020-08-02T07:48
динамика курсов валют
биткоин
экономика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151034/83/1510348340_0:94:5568:3226_1400x0_80_0_0_66fca11888e20d3050eb7b93031fdb0b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, биткоин, экономика
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина
- впервые с августа прошлого года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.03 мск биткоин дорожает на 4,91%, до 11918 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 5,41%, до 11980 долларов.
В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 12 тысяч долларов впервые с 9 августа 2019 года. На долю биткоина приходится примерно 61% рынка.
Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), рост цены биткоина связан с ослаблением ряда мировых валют, например, доллара и китайского юаня. "Биткоин растет на ослаблении доллара, китайского юаня. Рост может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими же темпами. В целом тренд на увеличение цены", - сказал он.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали дальнейший рост цены биткоина на фоне постепенного восстановления мировой экономики и вслед за укреплением других рисковых активов. Независимый эксперт Мансур Гусейнов отмечал, что закрытие цены криптовалюты по итогам июля на уровне 11 тысяч долларов станет "хорошим сигналом для "быков" и предполагает возможность дальнейшего роста" цены биткоина.