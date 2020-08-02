Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые с августа прошлого года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.03 мск биткоин дорожает на 4,91%, до 11918 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 5,41%, до 11980 долларов.

В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 12 тысяч долларов впервые с 9 августа 2019 года. На долю биткоина приходится примерно 61% рынка.

Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), рост цены биткоина связан с ослаблением ряда мировых валют, например, доллара и китайского юаня. "Биткоин растет на ослаблении доллара, китайского юаня. Рост может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими же темпами. В целом тренд на увеличение цены", - сказал он.