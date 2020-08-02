СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok

По данным WSJ, переговоры не окончены, стороны ожидают объявления позиции Белого дома. Его представитель в субботу заявил, что администрация продолжает оценивать дальнейшую политику в отношении китайского приложения и предполагает, что TikTok может представлять угрозу в сфере национальной безопасности.