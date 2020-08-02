Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575267263.html
СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
Американская компания Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T07:31
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9c798f905f25c409447f984029d7f430.jpg
https://ria.ru/20200801/1575260093.html
3
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9c798f905f25c409447f984029d7f430.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_4e372ec3c6d859f87aa7c88b986770ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_34db4d5b316be9123eab721a395fa971.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, китай, сша, в мире

СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok

07:19 02.08.2020 (обновлено: 07:31 02.08.2020)
3135
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская компания Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети после заявления Дональда Трампа о возможном закрытии всего сервиса, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее газета New York Times тоже со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении TikTok. Впоследствии Трамп заявил, что планирует запретить в США TikTok. Агентство Блумберг также сообщало, что по меньшей мере еще одна крупная компания, кроме Microsoft, а также инвесторы заинтересованы в покупке у китайской ByteDance доли в соцсети.
По данным WSJ, переговоры не окончены, стороны ожидают объявления позиции Белого дома. Его представитель в субботу заявил, что администрация продолжает оценивать дальнейшую политику в отношении китайского приложения и предполагает, что TikTok может представлять угрозу в сфере национальной безопасности.
В субботу стало известно, что ByteDance предложила продать свою долю в его американском отделении, чтобы не допустить запрета соцсети в США после угрозы Трампа.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Приложение Tik Tok
Вчера, 18:22
В TikTok ответили на угрозы Трампа
8232230
Обсудить 3
TikTokДональд ТрампMicrosoft CorporationКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Алексей Пушков
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Акция протеста в Хабаровске
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
Браслет с надписью Нет гепатита
Врач назвал симптомы гепатита B
Витамины
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Экс-командующий ВДВ напомнил, что грозит обидчикам России
Анатолий Вассерман
Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Криптовалюта биткойн
Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
Обследование на коронавирус жителей Владивостока
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния