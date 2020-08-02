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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575267120.html
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T15:15
распространение нового коронавируса
татьяна рыбка
коронавирус covid-19
россия
витамины
здоровье
медицина
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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татьяна рыбка, коронавирус covid-19, россия, витамины, здоровье, медицина, общество

Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

06:51 02.08.2020 (обновлено: 15:15 02.08.2020)
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© Depositphotos / obencemВитамины
Витамины
© Depositphotos / obencem
Витамины. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.
Медик подчеркнула, что не следует "гадать на кофейной гуще" при возникновении подозрений на простуду или коронавирусную инфекцию, а необходимо своевременно обращаться к врачу, чтобы сберечь здоровье себе и близким.
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Также, напомнила она, нужно выполнять рекомендации врача.

"Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий минимальный", — пояснила Рыбка.

Кроме того, если недомогание сохраняется и после излечения от COVID-19, врач рекомендует прием витамина Д и витаминов группы B. Помимо этого, медик советует соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять.
Всего за время пандемии коронавируса в России выявили около 845 тысяч случаев заболевания, 14 058 человек с COVID-19 умерли, более 646 тысяч выздоровели.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3512422217
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РыбкаКоронавирус COVID-19РоссиявитаминыЗдоровьеМедицинаОбщество
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