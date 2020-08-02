Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью " Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью " Российской газете " советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.

Медик подчеркнула, что не следует "гадать на кофейной гуще" при возникновении подозрений на простуду или коронавирусную инфекцию, а необходимо своевременно обращаться к врачу, чтобы сберечь здоровье себе и близким.

Также, напомнила она, нужно выполнять рекомендации врача.

"Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий минимальный", — пояснила Рыбка.

Кроме того, если недомогание сохраняется и после излечения от COVID-19, врач рекомендует прием витамина Д и витаминов группы B. Помимо этого, медик советует соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять.

Всего за время пандемии коронавируса в России выявили около 845 тысяч случаев заболевания, 14 058 человек с COVID-19 умерли, более 646 тысяч выздоровели.