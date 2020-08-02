https://ria.ru/20200802/1575267027.html
Врач назвал симптомы гепатита B
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва",... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T05:55
2020-08-02T10:16
чавдар павлов
россия
здоровье
первый мгму имени сеченова
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968134_0:131:3064:1855_1400x0_80_0_0_9850301ae80c8a1f24ccfce7b043177a.jpg
https://ria.ru/20191210/1562233778.html
https://ria.ru/20191230/1563022227.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968134_0:131:3064:1855_1400x0_80_0_0_9850301ae80c8a1f24ccfce7b043177a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968134_315:0:3044:2047_1400x0_80_0_0_a12a3b95983764900dfd014a559ecaed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968134_1017:0:3064:2047_1400x0_80_0_0_a5b1806d0fd7e0a1006afe93165eb53e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чавдар павлов, россия, здоровье, первый мгму имени сеченова, медицина, общество
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ
имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва
", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B.
По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
Однако точно определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови — полимеразная цепная реакция на возбудитель этого заболевания.
Также врач предупредил о факторах риска, которые могут привести к гепатиту B. Среди них ожирение и злоупотребление алкоголем.
"Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа — это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны забывать и про алкоголь", — пояснил он.
При этом сочетание алкоголя с вирусами и ожирение провоцируют ускоренное развитие стадии поражения печени, ведущее к осложнениям.
Значительная часть людей, инфицированных вирусом гепатита B, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям.
Инфекции гепатита В могут стать хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени.