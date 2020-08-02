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Врач назвал симптомы гепатита B
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва",... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:16
чавдар павлов
россия
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первый мгму имени сеченова
медицина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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чавдар павлов, россия, здоровье, первый мгму имени сеченова, медицина, общество

Врач назвал симптомы гепатита B

05:55 02.08.2020 (обновлено: 10:16 02.08.2020)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthБраслет с надписью "Нет гепатита"
Браслет с надписью Нет гепатита
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Браслет с надписью "Нет гепатита". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B.
По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
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Однако точно определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови — полимеразная цепная реакция на возбудитель этого заболевания.
Также врач предупредил о факторах риска, которые могут привести к гепатиту B. Среди них ожирение и злоупотребление алкоголем.

"Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа — это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны забывать и про алкоголь", — пояснил он.

При этом сочетание алкоголя с вирусами и ожирение провоцируют ускоренное развитие стадии поражения печени, ведущее к осложнениям.
Значительная часть людей, инфицированных вирусом гепатита B, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям.
Анна Попова
30 декабря 2019, 15:23
Ученые разработали препарат против хронического гепатита В
Инфекции гепатита В могут стать хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени.
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Чавдар ПавловРоссияЗдоровьеПервый МГМУ имени СеченоваМедицинаОбщество
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