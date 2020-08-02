Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Об этом сама она рассказала в инстаграме

Инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев. Ночью в купе телеведущей проник незнакомец и принялся избивать ее. Луговая закричала, проснулся ее маленький сын, который тоже начал кричать и просить "не бить маму". Мужчина попытался ударить ребенка, телеведущей удалось остановить его, но тот стал к ней приставать.

Тогда Луговая убедила незнакомца выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Тот согласился и увел девушку к себе. Однако мальчик стал громко кричать. Женщина сказала, что ребенка надо успокоить, смогла выйти из купе нападавшего, забрала сына, и они босиком побежали к проводнице.

Однако работница поезда спала и не сразу поняла, что произошло. Тогда Луговая бросилась в соседний вагон, где ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего задержали, а в Киеве сдали его полиции.