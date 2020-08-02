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Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Об этом сама она рассказала в инстаграме. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:04
мариуполь
киев
украина
происшествия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мариуполь, киев, украина, происшествия, в мире

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

05:54 02.08.2020 (обновлено: 13:04 02.08.2020)
101428
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Об этом сама она рассказала в инстаграме.
Инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев. Ночью в купе телеведущей проник незнакомец и принялся избивать ее. Луговая закричала, проснулся ее маленький сын, который тоже начал кричать и просить "не бить маму". Мужчина попытался ударить ребенка, телеведущей удалось остановить его, но тот стал к ней приставать.
Тогда Луговая убедила незнакомца выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Тот согласился и увел девушку к себе. Однако мальчик стал громко кричать. Женщина сказала, что ребенка надо успокоить, смогла выйти из купе нападавшего, забрала сына, и они босиком побежали к проводнице.
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Однако работница поезда спала и не сразу поняла, что произошло. Тогда Луговая бросилась в соседний вагон, где ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего задержали, а в Киеве сдали его полиции.
Как пишет портал "112 Украина", Луговая получила травмы: на лице у нее большие гематомы, врачи диагностировали перелом челюсти. По предварительной информации, мужчина ехал в поезде зайцем.
Редактор телеканала NewsOne Ирина Харченко
15 марта 2019, 14:52
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МариупольКиевУкраинаПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Герой АТО?
2 августа, 06:33
nakιs Kamakιs
344393117
Самая нищая и отвратительная в Европе.
2 августа, 09:14
nakιs Kamakιs
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