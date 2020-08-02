https://ria.ru/20200802/1575266985.html
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Об этом сама она рассказала в инстаграме. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T05:54
2020-08-02T13:04
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украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, киев, украина, происшествия, в мире
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
На Украине
избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Об этом сама она рассказала в инстаграме
.
Инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев. Ночью в купе телеведущей проник незнакомец и принялся избивать ее. Луговая закричала, проснулся ее маленький сын, который тоже начал кричать и просить "не бить маму". Мужчина попытался ударить ребенка, телеведущей удалось остановить его, но тот стал к ней приставать.
Тогда Луговая убедила незнакомца выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Тот согласился и увел девушку к себе. Однако мальчик стал громко кричать. Женщина сказала, что ребенка надо успокоить, смогла выйти из купе нападавшего, забрала сына, и они босиком побежали к проводнице.
Однако работница поезда спала и не сразу поняла, что произошло. Тогда Луговая бросилась в соседний вагон, где ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего задержали, а в Киеве сдали его полиции.
Как пишет портал "112 Украина
", Луговая получила травмы: на лице у нее большие гематомы, врачи диагностировали перелом челюсти. По предварительной информации, мужчина ехал в поезде зайцем.