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Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T08:28
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андрей продеус, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

04:59 02.08.2020 (обновлено: 08:28 02.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
Использование санитайзеров и антисептиков в российских школах в этом году станет обязательным. Ученикам придется использовать эти средства для защиты от коронавирусной инфекции и других заболеваний.
Санитайзер
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Главная опасность использования санитайзеров в школах в том, что ученикам придется применять их очень часто, а это ведет к высушиванию кожи рук. Насколько это опасно для детей, пока неизвестно, поскольку соответствующих масштабных исследований на этот счет еще не было, рассказал Андрей Продеус.
"Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили", — рассказал радио Sputnik врач.
Из-за отсутствия больших исследований на тему влияния антисептиков и санитайзеров на кожу детей ученым приходится давать им те же советы, что и взрослым, — отмечает Андрей Продеус.
"У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному", — уточнил врач в интервью радио Sputnik.
Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут. Эти средства сушат кожу рук, поэтому использовать их надо не постоянно, а только после контакта с потенциально опасной поверхностью, вроде дверной ручки.
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