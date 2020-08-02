Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

"Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе", — объяснил эксперт.