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Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз — выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:12
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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РИА Новости
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353
60
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рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

03:32 02.08.2020 (обновлено: 14:12 02.08.2020)
0
© Fotolia / oatawaДевушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
© Fotolia / oatawa
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз — выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться. Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе", — объяснил эксперт.
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