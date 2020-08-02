https://ria.ru/20200802/1575266754.html
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз — выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T03:32
2020-08-02T14:12
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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https://ria.ru/20200801/1575245324.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1400x0_80_0_0_8ce3316f1fc0015b95a0758d0b7e61d4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество