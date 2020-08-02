В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", — сказал он.

Чорабатыр отметил, что власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим из-за пандемии, в том числе туристической отрасли. Но от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция, он отказался.

"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", — добавил собеседник агентства.

Чорабатыр также рассказал об изменениях стандартов питания в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В отелях, в том числе работающих по системе "все включено", правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции.

По словам собеседника агентства, отели продолжат работать, даже если среди гостей выявят больных COVID-19. Персонал учреждений проинструктирован, как действовать в подобной ситуации.

"Оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в Минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отелей, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать", — пояснил Чорабатыр.

Великобританией , Турцией и Танзанией . В частности, уже начались полеты в Анкару и Стамбул , а с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью , Бодрум и Даламан. Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с, Турцией и. В частности, уже начались полеты в, а с 10 августа возобновятся рейсы в курортные, Бодрум и Даламан.