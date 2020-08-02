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Туризм
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В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:25
туризм
анталья (провинция)
турция
стамбул
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Просто вдумайтесь в новость. ЧУЖАЯ страна обещает РОССИЯНАМ НЕ ПОВЫШАТЬ для них цены. Не наше правительство и вертикаль власти для СВОИХ граждан, с РЕГУЛЯРНЫМ повышением цен на все и вся. А чужая страна для моих моих соотечественников!!! Сюрреализм в натуре!
46
Приятного отдыха,господа патриоты! До чего же мы беспринципные....еще обижаемся на что то
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анталья (провинция)
турция
стамбул
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:140:2788:1708_1400x0_80_0_0_5779c47f7d094c6075a71786012555e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анталья (провинция), турция, стамбул

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

03:21 02.08.2020 (обновлено: 09:25 02.08.2020)
10182
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", — сказал он.

Чорабатыр отметил, что власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим из-за пандемии, в том числе туристической отрасли. Но от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция, он отказался.
"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", — добавил собеседник агентства.
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Чорабатыр также рассказал об изменениях стандартов питания в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В отелях, в том числе работающих по системе "все включено", правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции.
По словам собеседника агентства, отели продолжат работать, даже если среди гостей выявят больных COVID-19. Персонал учреждений проинструктирован, как действовать в подобной ситуации.

"Оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в Минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отелей, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать", — пояснил Чорабатыр.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В частности, уже начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
По данным Минздрава Турции, в последнее время в стране ежедневно выявляют около тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, 5,7 тысячи из них умерли.
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362311547
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияСтамбул
Популярные комментарии
Просто вдумайтесь в новость. ЧУЖАЯ страна обещает РОССИЯНАМ НЕ ПОВЫШАТЬ для них цены. Не наше правительство и вертикаль власти для СВОИХ граждан, с РЕГУЛЯРНЫМ повышением цен на все и вся. А чужая страна для моих моих соотечественников!!! Сюрреализм в натуре!
2 августа, 05:55
РСРадик Сафаргалиев
30104011
Приятного отдыха,господа патриоты! До чего же мы беспринципные....еще обижаемся на что то
2 августа, 05:29
eldo44rado
3120303
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