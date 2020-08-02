https://ria.ru/20200802/1575266679.html
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отказался комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачевой. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T03:15
2020-08-02T03:15
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
алла пугачева
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https://ria.ru/20200716/1574470661.html
Виктор А
Правильно, зачем разводиться, уже немного осталось))))
65
Лысый Кучерявый
"Не нужно лохматить бабушку" - заявил он радиостанции "Говорит Москва".
53
12
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева