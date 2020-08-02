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Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отказался комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачевой. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T03:15
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
алла пугачева
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https://ria.ru/20200716/1574470661.html
Правильно, зачем разводиться, уже немного осталось))))
65
"Не нужно лохматить бабушку" - заявил он радиостанции "Говорит Москва".
53
12
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152768/47/1527684720_0:172:3030:1876_1400x0_80_0_0_5acdfc9031d18c7a5b3c73adcf31da4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева

Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

03:15 02.08.2020
62194
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин отказался комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачевой.

"Делать мне нечего", — заявил он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в Сети появилась информация о якобы разладе в семье артистов. Позже ее опровергла пресс-атташе исполнительницы Елена Чупракова.

"Ничего такого не было и нет", — отметила она в беседе с Daily Storm.

Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.
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2016416161253
Обсудить 12
КультураРоссияШоу-бизнесМаксим ГалкинАлла Пугачева
Популярные комментарии
Правильно, зачем разводиться, уже немного осталось))))
2 августа, 03:34
ВАВиктор А
36200207
"Не нужно лохматить бабушку" - заявил он радиостанции "Говорит Москва".
2 августа, 03:29
ЛКЛысый Кучерявый
16310006
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