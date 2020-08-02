https://ria.ru/20200802/1575266590.html
Crew Dragon отстыковался от МКС и взял путь на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. НАСА ведет... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T02:38
2020-08-02T09:27
даг херли
боб бенкен
crew dragon
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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https://ria.ru/20200728/1575063976.html
bormotun2012 Da
>>Это станет первым приводнением И о каком многоразовом корабле идёт речь? :) Если даже после обычной воды подтопленный авто надо перебирать, а тут солёная вода, да после спуска с орбиты, когда вся защитная краска обгорела и вылез чистый металл. :)
96
Denis Inkognito
Это прорыв
87
39
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даг херли, боб бенкен, crew dragon, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex