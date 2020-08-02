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Crew Dragon отстыковался от МКС и взял путь на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. НАСА ведет... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:27
даг херли
боб бенкен
crew dragon
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
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>>Это станет первым приводнением И о каком многоразовом корабле идёт речь? :) Если даже после обычной воды подтопленный авто надо перебирать, а тут солёная вода, да после спуска с орбиты, когда вся защитная краска обгорела и вылез чистый металл. :)
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Это прорыв
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даг херли, боб бенкен, crew dragon, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex

Crew Dragon отстыковался от МКС и взял путь на Землю

02:38 02.08.2020 (обновлено: 09:27 02.08.2020)
24626
© NASAАмериканский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
© NASA
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. НАСА ведет прямую трансляцию.
Команда на начало отстыковки поступила в 02:30 мск. Путь корабля до Земли займет 19 часов, он должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.
Новейший корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с Земли в конце мая. Это его первый пилотируемый полет. Корабль оставался на орбите два месяца, в течение которых астронавты Боб Бенкен и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.
Центр НАСА в шате Флорида, США
28 июля, 18:00Хочу стать космонавтом
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
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Даг ХерлиБоб БенкенCrew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
Популярные комментарии
>>Это станет первым приводнением И о каком многоразовом корабле идёт речь? :) Если даже после обычной воды подтопленный авто надо перебирать, а тут солёная вода, да после спуска с орбиты, когда вся защитная краска обгорела и вылез чистый металл. :)
2 августа, 04:04
bormotun2012 Da
43900341
Это прорыв
2 августа, 04:12
DIDenis Inkognito
264010020
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