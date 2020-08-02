Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Эрудит выразил мнение, что мир балансирует на грани между вирусной и экономической эпидемиями, причем при усилении карантина люди начнут умирать от голода, а при ослаблении ограничительных мер — от болезни.

Публицист также добавил, что COVID-19 — не сезонное заболевание, поскольку в Южном полушарии планеты ход эпидемии коронавируса находится примерно на том же уровне, что и в развитых странах Северного, хотя сезоны различаются на полгода.

Поэтому, считает он, второй волны COVID-19 попросту не произойдет, а будет одна большая волна.

"Вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. Вот в московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить. Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жестких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных", — подчеркнул Вассерман.

За этот период, отметил он, в России удалось создать систему диагностики и сеть лечения. С другой стороны, в США "отродясь не было и не предвидится" единой медицинской системы, пишет Вассерман. Американская экономика в виде единой сети взаимодействующих производств также значительно деградировала за последние десятилетия, считает публицист.

"Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется, хозяйство придется реконструировать", — заключил Вассерман.

Всего за время пандемии коронавируса в России выявили около 845 тысяч случаев заболевания, 14 058 человек с COVID-19 умерли, более 646 тысяч выздоровели.