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Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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сша
медицина
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, анатолий вассерман, сша, медицина, общество, в мире

Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

02:05 02.08.2020 (обновлено: 11:19 02.08.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анатолий Вассерман. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
Эрудит выразил мнение, что мир балансирует на грани между вирусной и экономической эпидемиями, причем при усилении карантина люди начнут умирать от голода, а при ослаблении ограничительных мер — от болезни.
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Публицист также добавил, что COVID-19 — не сезонное заболевание, поскольку в Южном полушарии планеты ход эпидемии коронавируса находится примерно на том же уровне, что и в развитых странах Северного, хотя сезоны различаются на полгода.
Поэтому, считает он, второй волны COVID-19 попросту не произойдет, а будет одна большая волна.
"Вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. Вот в московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить. Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жестких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных", — подчеркнул Вассерман.
За этот период, отметил он, в России удалось создать систему диагностики и сеть лечения. С другой стороны, в США "отродясь не было и не предвидится" единой медицинской системы, пишет Вассерман. Американская экономика в виде единой сети взаимодействующих производств также значительно деградировала за последние десятилетия, считает публицист.
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"Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется, хозяйство придется реконструировать", — заключил Вассерман.
Всего за время пандемии коронавируса в России выявили около 845 тысяч случаев заболевания, 14 058 человек с COVID-19 умерли, более 646 тысяч выздоровели.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий ВассерманСШАМедицинаОбществоВ мире
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