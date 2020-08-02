Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь и организм травится собственным жиром. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала врач-диетолог Елена Астахова.
"Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов", — заявила она.
Специалист объяснила, что жировая прослойка человека представляет собой "вторичное депо" токсинов. Если печень не справляется с интоксикацией, она выводит все в жировую ткань. Поэтому врач советует избегать экстренного ограничения питания.
"Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима", — отметила Астахова.
Диетолог рекомендует сбалансировать все питание для большой потери веса.
"Быстрое снижение веса и вау-результаты появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду", — пояснила она.
При этом Астахова подчеркнула важность грамотного распределения в диете белков, жиров и углеводов.
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