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Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения
При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь и организм травится собственным жиром. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:37
елена астахова
россия
похудение
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общество
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елена астахова, россия, похудение, здоровье, общество

Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения

02:01 02.08.2020 (обновлено: 13:37 02.08.2020)
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© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах
© Fotolia / Jürgen Fälchle
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь и организм травится собственным жиром. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала врач-диетолог Елена Астахова.

"Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов", — заявила она.

Специалист объяснила, что жировая прослойка человека представляет собой "вторичное депо" токсинов. Если печень не справляется с интоксикацией, она выводит все в жировую ткань. Поэтому врач советует избегать экстренного ограничения питания.

"Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима", — отметила Астахова.

Диетолог рекомендует сбалансировать все питание для большой потери веса.

"Быстрое снижение веса и вау-результаты появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду", — пояснила она.

При этом Астахова подчеркнула важность грамотного распределения в диете белков, жиров и углеводов.
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Елена АстаховаРоссияпохудениеЗдоровьеОбщество
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