Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения

"Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима", — отметила Астахова.