Экс-командующий ВДВ напомнил, что грозит обидчикам России

"Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами", — сказал Шаманов.