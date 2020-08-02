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Экс-командующий ВДВ напомнил, что грозит обидчикам России
Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:38
россия
воздушно-десантные войска россии
госдума рф
одкб
владимир шаманов
сша
безопасность
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Экс-командующий ВДВ пригрозил обидчикам России
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https://ria.ru/20200802/1575172391.html
Очень, Россия занимает благодаря им 1 место в мире по экспорту зерна, СССР его импортировал. Из страны ввощившей более половины продовольствия, импорт сократился до нескольких процентов, Россия поставляет продовольствие во многие страны. Благодаря санкциям - ваша промышленность, в особенности ВПК, благополучно померла, и вы лишись огромных денег по кооперации, с учётом того, что вся кооперация со стороны России шла по 100% предоплате, а мы стали выпускать все свое. Ледоколы - таких нет не у кого в мире...можно долго перечислять.
189
А зачем кому то обижать Россию ? Запад , единственный враг , выбрал санкции , и они успешны .
188
68
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:26:2796:1598_1400x0_80_0_0_c371c1272b9364a1d269e43d8068223e.jpg
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РИА Новости
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россия, воздушно-десантные войска россии, госдума рф, одкб, владимир шаманов, сша, безопасность

Экс-командующий ВДВ напомнил, что грозит обидчикам России

00:37 02.08.2020 (обновлено: 10:38 02.08.2020)
73765
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
По его словам, соответствующие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.
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"Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами", — сказал Шаманов.

Он подчеркнул, что сейчас ВДВ представляют собой "самые универсальные" войска российских Вооруженных сил. При этом десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям, считает Шаманов.
Экс-командующий напомнил, что иногда его бывших подопечных сравнивают с американским корпусом морской пехоты, однако, по мнению Шаманова, есть определенные несоответствия.
"Морская пехота США — это соединения, которые охраняют, как они говорят, национальные интересы по всему миру. А Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом", — заключил он.
Второго августа в России празднуется день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск.
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08:00
"Крылатая пехота". Что вы знаете о ВДВ?
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РоссияВоздушно-десантные войска РоссииГосдума РФОДКБВладимир ШамановСШАБезопасность
Популярные комментарии
Очень, Россия занимает благодаря им 1 место в мире по экспорту зерна, СССР его импортировал. Из страны ввощившей более половины продовольствия, импорт сократился до нескольких процентов, Россия поставляет продовольствие во многие страны. Благодаря санкциям - ваша промышленность, в особенности ВПК, благополучно померла, и вы лишись огромных денег по кооперации, с учётом того, что вся кооперация со стороны России шла по 100% предоплате, а мы стали выпускать все свое. Ледоколы - таких нет не у кого в мире...можно долго перечислять.
2 августа, 01:15
Александр Смирнов
161731116
А зачем кому то обижать Россию ? Запад , единственный враг , выбрал санкции , и они успешны .
2 августа, 00:49
freizdorf
389403134
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