https://ria.ru/20200802/1575265840.html
Экс-командующий ВДВ напомнил, что грозит обидчикам России
Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T00:37
2020-08-02T10:38
россия
воздушно-десантные войска россии
госдума рф
одкб
владимир шаманов
сша
безопасность
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Экс-командующий ВДВ пригрозил обидчикам России
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https://ria.ru/20200801/1575252991.html
https://ria.ru/20200802/1575172391.html
Александр Смирнов
Очень, Россия занимает благодаря им 1 место в мире по экспорту зерна, СССР его импортировал. Из страны ввощившей более половины продовольствия, импорт сократился до нескольких процентов, Россия поставляет продовольствие во многие страны. Благодаря санкциям - ваша промышленность, в особенности ВПК, благополучно померла, и вы лишись огромных денег по кооперации, с учётом того, что вся кооперация со стороны России шла по 100% предоплате, а мы стали выпускать все свое. Ледоколы - таких нет не у кого в мире...можно долго перечислять.
189
freizdorf
А зачем кому то обижать Россию ? Запад , единственный враг , выбрал санкции , и они успешны .
188
68
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:26:2796:1598_1400x0_80_0_0_c371c1272b9364a1d269e43d8068223e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, госдума рф, одкб, владимир шаманов, сша, безопасность