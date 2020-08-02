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Участников группового турполета на "Союзе" представят в начале 2021 года
Имена участников первого в истории группового туристического полета на МКС на российском космическом корабле "Союз" объявят в начале следующего года, сообщили... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T07:13
хочу стать космонавтом
space adventures
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
space adventures, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Участников группового турполета на "Союзе" представят в начале 2021 года

00:15 02.08.2020 (обновлено: 07:13 02.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Имена участников первого в истории группового туристического полета на МКС на российском космическом корабле "Союз" объявят в начале следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года. Имя путешественников будут озвучены в начале будущего года", — сказали в госкорпорации.

Ранее в российском представительстве компании Space Adventures РИА Новости сообщили, что заключены контракты с космическими туристами для проекта на российском "Союзе" в 2021 году.
В начале 2019 года "Роскосмос" и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля. Кандидатов на полет к МКС объявят за год до события.
Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
27 июля, 00:25Хочу стать космонавтом
Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
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Хочу стать космонавтомSpace AdventuresМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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