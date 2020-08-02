Участников группового турполета на "Союзе" представят в начале 2021 года

"Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года. Имя путешественников будут озвучены в начале будущего года", — сказали в госкорпорации.

Ранее в российском представительстве компании Space Adventures РИА Новости сообщили, что заключены контракты с космическими туристами для проекта на российском "Союзе" в 2021 году.

Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.