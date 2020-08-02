Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России

Президент США Дональд Трамп в пятницу показал настоящий мастер-класс в деле продвижения принципов свободного рынка и честной конкуренции. Общаясь с репортерами на борту президентского самолета, Трамп заявил, что своим указом просто запретит в Соединенных Штатах популярнейшую социальную сеть и сервис распространения коротких видео TikTok. Можно было бы отметить, что запрет будет введен, несмотря на то, что количество пользователей этой социальной сети в Америке оценивается в диапазоне от 65 до 80 миллионов и это едва ли не самый модный инструмент общения и самовыражения среди заокеанской молодежи, инфлюенсеров и даже звезд шоу-бизнеса.
Но на самом деле, скорее всего, именно популярность сервиса, который принадлежит китайской компании, и стала причиной будущего запрета, притом что компания, которая им владеет, не нарушала каких-либо американских законов.
"Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах... Ну, у меня есть эти полномочия", — цитирует Трампа телеканал CNN, и уточняет:
"Ранее, в пятницу, чиновники, работающие над вопросом в администрации Трампа, ожидали, что президент подпишет указ, принуждающий китайскую компанию ByteDance, владеющую платформой (TikTok), продать американские операции TikTok. Так утверждает источник, знакомый с этим вопросом. Этот шаг был направлен на разрешение проблемы беспокойства властей в отношении того, что принадлежащая иностранцам TikTok может представлять угрозу для национальной безопасности. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил журналистам на этой неделе в Белом доме, что правительство Штатов проводит оценку национальной безопасности TikTok и готовится дать политическую рекомендацию Трампу".
Очень странным образом предполагаемый запрет популярного китайского приложения-соцсети с помощью президентского указа идеально совпал с появлением в СМИ сообщений о том, что американский IT-гигант Microsoft ведет активные переговоры по покупке самой соцсети у ее китайских владельцев.
The New York Times сообщает: "Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok, принадлежащего китайской компании видеоприложения, утверждает источник, осведомленный о переговорах. (Это происходит на фоне) пятничного заявления президента Трампа о том, что он рассматривает возможность принятия мер, которые бы фактически запретили приложение в Соединенных Штатах. Неясно, насколько далеко продвинулись переговоры между Microsoft и TikTok, но любая сделка может помочь изменить состав владельцев TikTok, сообщает на условиях анонимности источник, знакомый с ходом дискуссий. TikTok принадлежит ByteDance, китайской интернет-компании, рыночная стоимость которой оценивается в 100 миллиардов долларов".
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Это поразительное совпадение (несмотря на то что некоторые американские СМИ считают, что действия Трампа будут мешать переговорам) очень явным образом напоминает стиль ведения бизнеса, который практиковала чикагская и нью-йоркская мафия: бизнесмены, которые не хотели идти навстречу настойчивым пожеланиям местного мафиозного "дона", внезапно обнаруживали на своей постели отрезанную конскую голову и понимали, что бизнес все-таки лучше отдать "кому надо". Времена изменились в сторону уважения прав животных и немного других представлений об эстетических аспектах рейдерства, но аналогии напрашиваются сами собой. В нашу просвещенную и цивилизованную эпоху вместо лошадиных голов используются угрозы уничтожения бизнеса с помощью президентских указов, а в роли условной "прачечной дяди Луиджи", которой предлагается срочно продать за бесценок какой-нибудь успешный ресторан или бензоколонку, вполне может выступить какая-нибудь крайне уважаемая и известная своей преданной любовью к контрактам с ЦРУ американская IT-компания.
Чтобы завоевать доверие Вашингтона и возможность спокойно работать в США, владельцы TikTok наняли для руководства компанией Кевина Майера — экс-менеджера Walt Disney, но, несмотря на его заявления о том, что компания полностью прозрачна в вопросе сбора и передачи пользовательских данных, политическое давление продолжается.
Эксперты в сфере американской юриспруденции активно обсуждают вопрос о том, есть ли у Дональда Трампа техническая возможность запретить TikTok просто росчерком пера, но в данном случае это не имеет особого значения.
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Показательно, что некоторые американские СМИ говорят о рейдерстве, которым занимается Вашингтон, без какого-либо стеснения и самым прямым текстом. Флагман американской деловой прессы сухо констатирует:
"По словам источников, знакомых с ситуацией, сделка (о продаже TikTok) может быть завершена к понедельнику. В переговорах принимают участие представители Microsoft, ByteDance (компании, владеющей TikTok) и Белого дома. Переговоры еще не завершены, и сделка может не произойти. <...> ByteDance рассматривала широкий спектр вариантом, (и) тем не менее Белый дом оказал давление на ByteDance, чтобы она продала американский сегмент TikTok компании из США, сообщил один из источников".
С трогательной непосредственностью Wall Street Journal также сообщает о том, что власть обеспокоена не только утечкой данных американских пользователей в Китай, но и самим фактом того, что эта социальная сеть может быть использована для политической пропаганды в Соединенных Штатах, а также для цензурирования контента, который не устраивает официальный Пекин по политическим причинам.
Это тот самый случай, когда можно с уверенностью сказать, что у США нужно учиться, учиться и еще раз учиться. И не имеет абсолютно никакого значения, сможет ли Белый дом организовать сделку по продаже TikTok компании Microsoft.
Китайскую социальную сеть обязательно "дожмут", и если она не будет продана, то будет запрещена исходя из соображений национальной безопасности. И в этом смысле, если посмотреть на то, каким образом себя ведут некоторые американские социальные сети в России, нельзя не отметить, что они в открытую используются как для политической пропаганды, направленной на российское общество, так и для наглого цензурирования того политического и даже культурного контента, который по каким-то причинам не устраивает официальный Вашингтон.
Политологи и эксперты по вопросам информационных и гибридных войн обожают рассуждать о тех вызовах, которые ставит перед Россией новая "информационная" эпоха, но, вместо того чтобы изобретать велосипед, было бы правильно воспользоваться американским опытом.
И, конечно, это ни в коем случае не означает, что нужно запрещать какие-то социальные сети, ибо соблюдение правил приличия и идеалов свободного рынка — важные элементы экономического развития. Ничего не надо сразу запрещать: совсем наоборот, стоит рассмотреть возможности сделать американским компаниям некоторые деловые предложения, от которых им будет невыгодно отказываться. Мистер Трамп в этом смысле плохому не научит.