Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200802/1575250245.html
Бэнкси, лягушонок Пепе и гламур: главное из программы Beat Film Festival
В этом году у Beat Film Festival, открывшегося в начале августа, есть возможность стать первым в России, насыщающим спрос на походы в кино. Здесь показывают... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T08:11
культура
что посмотреть
кино и сериалы
тильда суинтон
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575260527_0:62:1153:711_1400x0_80_0_0_2995cedbf3c876fd38afe4e297d029aa.jpg
https://ria.ru/20200801/1575227768.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575260527_0:62:1153:711_1400x0_80_0_0_2995cedbf3c876fd38afe4e297d029aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575260527_62:0:1091:772_1400x0_80_0_0_07da97bddcab2433c5ec72284e805424.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575260527_191:0:963:772_1400x0_80_0_0_676ed4477169f0ef1ec164f03fb66550.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , кино и сериалы, тильда суинтон, нью-йорк (город)

Бэнкси, лягушонок Пепе и гламур: главное из программы Beat Film Festival

08:00 02.08.2020 (обновлено: 08:11 02.08.2020)
606
© предоставлено Beat Film FestivalКадр из фильма "Говорит Трумэн Капоте"
Кадр из фильма Говорит Трумэн Капоте
© предоставлено Beat Film Festival
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Егор Беликов. В этом году у Beat Film Festival, открывшегося в начале августа, есть возможность стать первым в России, насыщающим спрос на походы в кино. Здесь показывают сверхактуальные ленты: иногда это взгляд из недалекого прошлого в ближайшее будущее, иногда — попытка предсказать смутное грядущее. Четыре самых примечательных фильма из разных программ фестиваля — в материале РИА Новости.

"В погоне за Бэнкси"

Предсказуемо главным хитом программы оказывается лента о граффити-художнике, который сегодня уже не нуждается в представлениях. В целом для тех, кто давно читает всевозможные сплетни по поводу его личности, в этом фильме никаких секретов не раскроют и настоящее имя Бэнкси, конечно, не назовут.
Есть несколько популярных теорий: что он на самом деле участник группы Massive Attack Роберт Дель Ная, или Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов, автор одной из обложек Gorillaz, или же вовсе безвестный Робин Каннингем родом из Бристоля.
© предоставлено Beat Film Festival"Хорошо висящий любовник", автор - Бэнкси
Хорошо висящий любовник, автор - Бэнкси
© предоставлено Beat Film Festival
"Хорошо висящий любовник", автор - Бэнкси
Толком ни одну из этих версий подтвердить не удалось, хотя режиссеры картины честно поговорили со всеми причастными: арт-дилерами, которые все эти годы помогали Бэнкси продавать его работы за бешеные деньги, журналистами, годами шедшими по его следу, но все впустую, и так далее. Встречались им и лично знакомые с Бэнкси, но все они, улыбаясь и отводя взгляд, честно признаются, что просто не могут так подставить художника и выдать его имя.
© предоставлено Beat Film FestivalРабота Бэнкси "Шопинг до упаду"
Работа Бэнкси Шопинг до упаду
© предоставлено Beat Film Festival
Работа Бэнкси "Шопинг до упаду"
Кино все равно получилось увлекательное. Толком творчество Бэнкси там не исследуют, скорее пытаются понять его мотивацию столько лет скрывать личность. Оказывается, мифогенная среда действительно помогает творчеству: Бэнкси благодаря своей анонимности вынес в поле публичного обсуждения острополитический стрит-арт, который сегодня продается на аукционах за миллионы долларов.
Конечно, он еще и очень хорошо зарабатывает на том, что его до сих пор никто не знает, — вот такой парадокс.

"Ништяк, браток"

© предоставлено Beat Film FestivalСцена из фильма "Ништяк, браток"
Сцена из фильма Ништяк, браток
© предоставлено Beat Film Festival
Сцена из фильма "Ништяк, браток"
Фильмов о мемах как важной части интернет-культуры настолько мало, что их даже в отдельный жанр не выделить. Каждый — на вес золота. Особенно не хватает таких вдумчивых, как "Ништяк, браток". Эта картина посвящена вовсе не одноименной песне Михаила Круга, как можно подумать, а ныне широко известному в американском обществе мему про лягушонка Пепе.
© предоставлено Beat Film FestivalКадр из фильма "Ништяк, браток"
Кадр из фильма Ништяк, браток
© предоставлено Beat Film Festival
Кадр из фильма "Ништяк, браток"
Изначально это был просто персонаж абсурдистских комиксов — человекоподобная зеленая рептилия, которая радуется жизни. Затем Пепе полюбили на анонимных форумах, где он, наоборот, стал для асоциалов, не выходящих из дома, символом недовольства жизнью. Наконец, в теленовостях Пепе выставили любимым персонажем трампистов и ультраправых политиков. Все это время автор оригинального Пепе пытался бороться за свои права, которые в цифровую эпоху чрезвычайно сложно защитить, и вообще за возможность самому определять, что же значили его рисунки с несчастным лягушонком.
После всеобъемлющего фильма "Ништяк, браток" только и остается сказать: в какое удивительное, одновременно веселое и страшное время мы живем.

"Говорит Трумэн Капоте"

© предоставлено Beat Film FestivalАмериканский писатель Трумен Капоте
Американский писатель Трумен Капоте
© предоставлено Beat Film Festival
Американский писатель Трумен Капоте
От остроактуального кино — к архивистскому. Об одном из самых продаваемых писателей XX века уже сняли замечательный фильм "Капоте" с великим Филипом Сеймуром Хоффманом в главной роли. Но там показали лишь один, пусть и очень важный, эпизод жизни, когда он писал свой последний нон-фикшен роман "Хладнокровное убийство". Здесь же перед нами — всесторонний портрет неоднозначной мятущейся личности, низкорослого писателя комической внешности в рассказах его светских друзей и современников: фильм почти целиком собран из редких интервью с ними. О всех тех, кто вращался с ним в нью-йоркских кругах, Капоте собирался написать саркастический и даже издевательский роман "Услышанные молитвы", но так его и не закончил.
Фильм изучает именно маниакальную увлеченность Капоте гламуром и шиком, которая его кормила и, видимо, сгубила.
Самый стильный и остроумный повеса города, вечно в бриллиантах и шелках, организатор вечеринок века, ушел из жизни всего в 59 лет.

"Последние и первые люди"

А вот неожиданно не документальная, а игровая премьера — хотя как посмотреть. Это один из самых необычных фантастических фильмов в истории кино: в кадре ни одного человека, только каменные глыбы, а за кадром Тильда Суинтон вслух читает компиляцию цитат из необычного романа "Последние и первые люди" Олафа Стэплдона.
© предоставлено кинокомпанией A-One FilmsСцена из фильма "Последние и первые люди"
Сцена из фильма Последние и первые люди
1 из 3
Сцена из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
© предоставлено кинокомпанией A-One FilmsСцена из фильма "Последние и первые люди"
Сцена из фильма Последние и первые люди
2 из 3
Сцена из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
© предоставлено кинокомпанией A-One FilmsКадр из фильма "Последние и первые люди"
Кадр из фильма Последние и первые люди
3 из 3
Кадр из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
1 из 3
Сцена из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
2 из 3
Сцена из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
3 из 3
Кадр из фильма "Последние и первые люди"
© предоставлено кинокомпанией A-One Films
Это эпическое повествование об эволюции человека как биологического вида, там нет даже главных героев. Безымянный рассказчик (именно его фактически и играет удивительная актриса Суинтон) — представитель восемнадцатой по счету версии Homo Sapiens, и мы встречаем наших сверхразвитых потомков на пороге гибели. Скоро Солнце взорвется, и совершенным людям будущего остается лишь осознать собственную неизбежную кончину. Поразительно, как при помощи только закадрового голоса и съемок военных памятников в стиле брутализма удается передать всю неизбывную тоску, которую может почувствовать крохотный в масштабах вселенной организм, движущийся к скорой гибели.
Есть вокруг "Последних и первых людей" и некий мистический ореол. Этой картиной режиссер Йохан Йоханссон предсказал собственную смерть. Вообще, он был известным композитором, автор музыки, например, к "Прибытию" Дени Вильнева. Лента "Последние и первые люди" стала его дебютом в качестве постановщика. Предвидеть собственный неожиданный, трагический уход и снять об этом фильм — настоящий художественный подвиг.
Русалка в Париже
Вчера, 08:00Культура
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
100004
Культурачто посмотретьКино и сериалыТильда СуинтонНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Участники бизнес-консультации
Проекты без границ: как регионы помогают друг другу стать лучше
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Мать с новорожденным ребенком
Эксперты рассказали, как справиться с родительским выгоранием
Празднование дня ВДВ
"Крылатая пехота". Что вы знаете о ВДВ?
На улицах Тбилиси в дни вооруженного конфликта между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии (звиадисты) и объединенной оппозицией
"С ним надо кончать". Как свергали первых президентов в бывшем СССР
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Актер Уилфорд Бримли
Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
Арбузный сок
Лучшие рецепты лета — к Международному дню арбуза
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО имени Н. Н. Приорова
В России за сутки 3649 человек вылечились от коронавируса
Человек на весах
Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Акция протеста в Хабаровске
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
Леопард
В ЮАР леопард сбежал из заповедника и гулял по городу
Витамины
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния