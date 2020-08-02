Бэнкси, лягушонок Пепе и гламур: главное из программы Beat Film Festival

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Егор Беликов. В этом году у Beat Film Festival, открывшегося в начале августа, есть возможность стать первым в России, насыщающим спрос на походы в кино. Здесь показывают сверхактуальные ленты: иногда это взгляд из недалекого прошлого в ближайшее будущее, иногда — попытка предсказать смутное грядущее. Четыре самых примечательных фильма из разных программ фестиваля — в материале РИА Новости.

"В погоне за Бэнкси"

Предсказуемо главным хитом программы оказывается лента о граффити-художнике, который сегодня уже не нуждается в представлениях. В целом для тех, кто давно читает всевозможные сплетни по поводу его личности, в этом фильме никаких секретов не раскроют и настоящее имя Бэнкси, конечно, не назовут.

Есть несколько популярных теорий: что он на самом деле участник группы Massive Attack Роберт Дель Ная, или Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов, автор одной из обложек Gorillaz, или же вовсе безвестный Робин Каннингем родом из Бристоля.

© предоставлено Beat Film Festival "Хорошо висящий любовник", автор - Бэнкси © предоставлено Beat Film Festival "Хорошо висящий любовник", автор - Бэнкси

Толком ни одну из этих версий подтвердить не удалось, хотя режиссеры картины честно поговорили со всеми причастными: арт-дилерами, которые все эти годы помогали Бэнкси продавать его работы за бешеные деньги, журналистами, годами шедшими по его следу, но все впустую, и так далее. Встречались им и лично знакомые с Бэнкси, но все они, улыбаясь и отводя взгляд, честно признаются, что просто не могут так подставить художника и выдать его имя.

© предоставлено Beat Film Festival Работа Бэнкси "Шопинг до упаду" © предоставлено Beat Film Festival Работа Бэнкси "Шопинг до упаду"

Кино все равно получилось увлекательное. Толком творчество Бэнкси там не исследуют, скорее пытаются понять его мотивацию столько лет скрывать личность. Оказывается, мифогенная среда действительно помогает творчеству: Бэнкси благодаря своей анонимности вынес в поле публичного обсуждения острополитический стрит-арт, который сегодня продается на аукционах за миллионы долларов.

Конечно, он еще и очень хорошо зарабатывает на том, что его до сих пор никто не знает, — вот такой парадокс.

"Ништяк, браток"

© предоставлено Beat Film Festival Сцена из фильма "Ништяк, браток" © предоставлено Beat Film Festival Сцена из фильма "Ништяк, браток"

Фильмов о мемах как важной части интернет-культуры настолько мало, что их даже в отдельный жанр не выделить. Каждый — на вес золота. Особенно не хватает таких вдумчивых, как "Ништяк, браток". Эта картина посвящена вовсе не одноименной песне Михаила Круга, как можно подумать, а ныне широко известному в американском обществе мему про лягушонка Пепе.

© предоставлено Beat Film Festival Кадр из фильма "Ништяк, браток" © предоставлено Beat Film Festival Кадр из фильма "Ништяк, браток"

Изначально это был просто персонаж абсурдистских комиксов — человекоподобная зеленая рептилия, которая радуется жизни. Затем Пепе полюбили на анонимных форумах, где он, наоборот, стал для асоциалов, не выходящих из дома, символом недовольства жизнью. Наконец, в теленовостях Пепе выставили любимым персонажем трампистов и ультраправых политиков. Все это время автор оригинального Пепе пытался бороться за свои права, которые в цифровую эпоху чрезвычайно сложно защитить, и вообще за возможность самому определять, что же значили его рисунки с несчастным лягушонком.

После всеобъемлющего фильма "Ништяк, браток" только и остается сказать: в какое удивительное, одновременно веселое и страшное время мы живем.

"Говорит Трумэн Капоте"

© предоставлено Beat Film Festival Американский писатель Трумен Капоте © предоставлено Beat Film Festival Американский писатель Трумен Капоте

От остроактуального кино — к архивистскому. Об одном из самых продаваемых писателей XX века уже сняли замечательный фильм "Капоте" с великим Филипом Сеймуром Хоффманом в главной роли. Но там показали лишь один, пусть и очень важный, эпизод жизни, когда он писал свой последний нон-фикшен роман "Хладнокровное убийство". Здесь же перед нами — всесторонний портрет неоднозначной мятущейся личности, низкорослого писателя комической внешности в рассказах его светских друзей и современников: фильм почти целиком собран из редких интервью с ними. О всех тех, кто вращался с ним в нью-йоркских кругах, Капоте собирался написать саркастический и даже издевательский роман "Услышанные молитвы", но так его и не закончил.

Фильм изучает именно маниакальную увлеченность Капоте гламуром и шиком, которая его кормила и, видимо, сгубила.

Самый стильный и остроумный повеса города, вечно в бриллиантах и шелках, организатор вечеринок века, ушел из жизни всего в 59 лет.

"Последние и первые люди"

А вот неожиданно не документальная, а игровая премьера — хотя как посмотреть. Это один из самых необычных фантастических фильмов в истории кино: в кадре ни одного человека, только каменные глыбы, а за кадром Тильда Суинтон вслух читает компиляцию цитат из необычного романа "Последние и первые люди" Олафа Стэплдона.

© предоставлено кинокомпанией A-One Films Сцена из фильма "Последние и первые люди" 1 из 3 Сцена из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films © предоставлено кинокомпанией A-One Films Сцена из фильма "Последние и первые люди" 2 из 3 Сцена из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films © предоставлено кинокомпанией A-One Films Кадр из фильма "Последние и первые люди" 3 из 3 Кадр из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films 1 из 3 Сцена из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films 2 из 3 Сцена из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films 3 из 3 Кадр из фильма "Последние и первые люди" © предоставлено кинокомпанией A-One Films

Это эпическое повествование об эволюции человека как биологического вида, там нет даже главных героев. Безымянный рассказчик (именно его фактически и играет удивительная актриса Суинтон) — представитель восемнадцатой по счету версии Homo Sapiens, и мы встречаем наших сверхразвитых потомков на пороге гибели. Скоро Солнце взорвется, и совершенным людям будущего остается лишь осознать собственную неизбежную кончину. Поразительно, как при помощи только закадрового голоса и съемок военных памятников в стиле брутализма удается передать всю неизбывную тоску, которую может почувствовать крохотный в масштабах вселенной организм, движущийся к скорой гибели.