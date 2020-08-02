В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео, как олени охлаждаются в жару

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, сообщает пресс-служба заказника.

"Когда нашли с друзьями озеро и решили освежиться", — подписали ролик его авторы, специалисты отдела науки заповедника. Они отметили, что впервые смогли заснять процесс купания этих животных.

На кадрах – два пятнистых оленя, которые, стоя в воде, поедают растения на берегу. На заднем плане – несколько животных, "которые легко и непринужденно плавают, видимо, наслаждаясь прохладой", отметили снимавшие.