Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200802/1575237585.html
В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео, как олени охлаждаются в жару
В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T07:41
туризм
туризм
олени
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152719/83/1527198388_0:113:1205:791_1400x0_80_0_0_e41cfc5e6885f6b8a5f70f62054b5b0e.jpg
https://ria.ru/20200730/1575118346.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152719/83/1527198388_0:113:1205:791_1400x0_80_0_0_e41cfc5e6885f6b8a5f70f62054b5b0e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152719/83/1527198388_0:0:1205:904_1400x0_80_0_0_ed8fb5f60b6d4824b0087b0a401278e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152719/83/1527198388_151:0:1055:904_1400x0_80_0_0_2549f857b2b3dbbc0f8117bfca3c68c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, олени, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм

В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео, как олени охлаждаются в жару

00:13 02.08.2020 (обновлено: 07:41 02.08.2020)
2535
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"Пятнистый олень с костью в национальном парке "Земля леопарда", снятый фотоловушкой
Пятнистый олень с костью в национальном парке Земля леопарда, снятый фотоловушкой
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, сообщает пресс-служба заказника.
"Когда нашли с друзьями озеро и решили освежиться", — подписали ролик его авторы, специалисты отдела науки заповедника. Они отметили, что впервые смогли заснять процесс купания этих животных.
На кадрах – два пятнистых оленя, которые, стоя в воде, поедают растения на берегу. На заднем плане – несколько животных, "которые легко и непринужденно плавают, видимо, наслаждаясь прохладой", отметили снимавшие.
Пятнистые олени могут купаться в жаркую погоду, чтобы немного охладиться, рассказывают специалисты. Но это не единственное, что привлекает их к стоячим водоемам. Главное — лакомство, сочная и вкусная осока, растущая на берегу.
Красная книга Свердловской области пополнится новыми редкими видами
30 июля, 03:07Туризм
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
4733101
ТуризмТуризмолениНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
Рекомендуем
Леопард
В ЮАР леопард сбежал из заповедника и гулял по городу
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Кадр из фильма Говорит Трумэн Капоте
Бэнкси, лягушонок Пепе и гламур: главное из программы Beat Film Festival
На улицах Тбилиси в дни вооруженного конфликта между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии (звиадисты) и объединенной оппозицией
"С ним надо кончать". Как свергали первых президентов в бывшем СССР
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
Участников группового турполета на "Союзе" представят в начале 2021 года
Алексей Пушков
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Участники бизнес-консультации
Проекты без границ: как регионы помогают друг другу стать лучше
Мать с новорожденным ребенком
Эксперты рассказали, как справиться с родительским выгоранием
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Празднование дня ВДВ
"Крылатая пехота". Что вы знаете о ВДВ?
Человек на весах
Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния