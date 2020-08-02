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В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео, как олени охлаждаются в жару
В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T00:13
2020-08-02T07:41
туризм
туризм
олени
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
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туризм, олени, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
В Приморье, в национальном парке "Земля леопарда", сняли на видео купание пятнистых оленей, сообщает
пресс-служба заказника.
"Когда нашли с друзьями озеро и решили освежиться", — подписали ролик его авторы, специалисты отдела науки заповедника. Они отметили, что впервые смогли заснять процесс купания этих животных.
На кадрах – два пятнистых оленя, которые, стоя в воде, поедают растения на берегу. На заднем плане – несколько животных, "которые легко и непринужденно плавают, видимо, наслаждаясь прохладой", отметили снимавшие.
Пятнистые олени могут купаться в жаркую погоду, чтобы немного охладиться, рассказывают специалисты. Но это не единственное, что привлекает их к стоячим водоемам. Главное — лакомство, сочная и вкусная осока, растущая на берегу.