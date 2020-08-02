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В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом
Власти Берлина предлагают преобразовать открытые пространства в городе в ночные клубы под открытым небом, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T20:47
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, германия, берлин (город)

В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом

20:34 02.08.2020 (обновлено: 20:47 02.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей НаумовВечеринка в клубе Rай
Вечеринка в клубе Rай
© РИА Новости / Алексей Наумов
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Власти Берлина предлагают преобразовать открытые пространства в городе в ночные клубы под открытым небом, сообщает Travel and Leisure.
Из-за введенных в период пандемии коронавируса ограничений, жители многих городов не могут посещать, например, танцевальные клубы. В столице Германии был найден способ позволить жителям развлекаться, не подвергая риску их здоровье.
Открытые территории можно превращать в развлекательные ночные заведения и сдавать в аренду для проведения мероприятий, говорят чиновники. Там легко соблюдать социальную дистанцию – места много. Также участников обяжут соблюдать правила гигиены – часто мыть руки.
"Жители Берлина скучают по привычной ночной клубной жизни, андерграудным вечеринкам, — сказала министр экономики города Рамона Поп. — Вот почему мы хотим создать легальные возможности для вечеринок в общественных местах для туристов и горожан".
По данным немецких СМИ, такие клубы могут появиться в городе в ближайшие недели.
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