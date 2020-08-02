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На фасаде ведущего транспортного вуза страны нарисовали огромное граффити
Ко Дню железнодорожника, который традиционно отмечают в первое воскресенье августа на стене административного корпуса РУТ (МИИТ), ведущего транспортного вуза... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:16
московский институт инженеров железнодорожного транспорта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московский институт инженеров железнодорожного транспорта, ржд, новости культуры, выставки, транспорт

На фасаде ведущего транспортного вуза страны нарисовали огромное граффити

13:16 02.08.2020
765
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор ЖучковГраффити на фасаде здания Транспортного университета
Граффити на фасаде здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ко Дню железнодорожника, который традиционно отмечают в первое воскресенье августа на стене административного корпуса РУТ (МИИТ), ведущего транспортного вуза страны, появилась огромная инсталляция в стиле стрит-арт.
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор ЖучковГраффити на фасаде здания Транспортного университета
Граффити на фасаде здания Транспортного университета
1 из 2
Граффити на фасаде здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор ЖучковХолл здания Транспортного университета
Холл здания Транспортного университета
2 из 2
Холл здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
1 из 2
Граффити на фасаде здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
2 из 2
Холл здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
Граффити размером почти 40 квадратных метров, символизирующее современный железнодорожный транспорт, создали молодые мастера из Дома художника, входящего в состав учебного заведения.
Они изобразили композицию с многочисленными расходящимися во все стороны путями, напоминающими капиллярную систему, а также абстрактными изображениями вагонов, образующих единый красочный узор.
Также в РУТ (МИИТ) открылась выставка, посвященная истории железнодорожного транспорта. На ней представлена живопись, графика и плакат. Экспозиция продлится до 12 августа.
Российский боец Петр Ян
21 июля, 13:30
Граффити-портрет бойца Петра Яна появился в Москве
2010124
КультураМосковский институт инженеров железнодорожного транспортаРЖДНовости культурыВыставкиТранспорт
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