На фасаде ведущего транспортного вуза страны нарисовали огромное граффити

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ко Дню железнодорожника, который традиционно отмечают в первое воскресенье августа на стене административного корпуса РУТ (МИИТ), ведущего транспортного вуза страны, появилась огромная инсталляция в стиле стрит-арт.

© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков Граффити на фасаде здания Транспортного университета 1 из 2 Граффити на фасаде здания Транспортного университета © Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков © Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков Холл здания Транспортного университета 2 из 2 Холл здания Транспортного университета © Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков 1 из 2 Граффити на фасаде здания Транспортного университета © Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков 2 из 2 Холл здания Транспортного университета © Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков

Граффити размером почти 40 квадратных метров, символизирующее современный железнодорожный транспорт, создали молодые мастера из Дома художника, входящего в состав учебного заведения.

Они изобразили композицию с многочисленными расходящимися во все стороны путями, напоминающими капиллярную систему, а также абстрактными изображениями вагонов, образующих единый красочный узор.