Германия и Тайвань возобновляют круизное сообщение

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Круизные компании Германии и Тайваня восстанавливают водное сообщение в пределах своих границ, Круизные компании Германии и Тайваня восстанавливают водное сообщение в пределах своих границ, сообщает Travel and Leisure.

Из-за пандемии коронавируса международное круизное сообщение приостановлено, но в некоторых государствах внутренние путешествия по воде возобновляются.

Так, в Германии несколько компаний запустили маршруты по Рейну и Северному морю. Остановок в портах не предусмотрено. На корабле вместимостью в 2900 пассажиров в тур отправились 1200 человек, то есть 60 процентов от максимальной загрузки. Это позволяет соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.

Кроме того, чтобы предотвратить потенциальное распространение COVID-19, туристы и члены экипажа должны носить маски. При посадке на судно все пассажиры проходят термометрию. Обслуживание в ресторанах – только A la Carte, шведского стола нет. Также предусмотрена дезинфекция общественных мест, тщательная уборка кают.