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Германия и Тайвань возобновляют круизное сообщение
Круизные компании Германии и Тайваня восстанавливают водное сообщение в пределах своих границ, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, круизы, северное море, новости - туризм, тайвань, германия

Германия и Тайвань возобновляют круизное сообщение

12:46 02.08.2020 (обновлено: 14:22 02.08.2020)
496
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Круизные компании Германии и Тайваня восстанавливают водное сообщение в пределах своих границ, сообщает Travel and Leisure.
Из-за пандемии коронавируса международное круизное сообщение приостановлено, но в некоторых государствах внутренние путешествия по воде возобновляются.
Так, в Германии несколько компаний запустили маршруты по Рейну и Северному морю. Остановок в портах не предусмотрено. На корабле вместимостью в 2900 пассажиров в тур отправились 1200 человек, то есть 60 процентов от максимальной загрузки. Это позволяет соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.
Кроме того, чтобы предотвратить потенциальное распространение COVID-19, туристы и члены экипажа должны носить маски. При посадке на судно все пассажиры проходят термометрию. Обслуживание в ресторанах – только A la Carte, шведского стола нет. Также предусмотрена дезинфекция общественных мест, тщательная уборка кают.
На Тайване круизные компании возят пассажиров (около трети от максимальной вместимости) в выходные дни на соседние острова. Причем на суднах предусмотрены специальные палаты, в которых можно изолировать подхвативших COVID-19 путешественников.
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