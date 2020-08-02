https://ria.ru/20200802/1575225618.html
У группы Cream Soda вышел новый альбом "Интергалактик"
Группа Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик", в который вошел танцевальный сингл "Сердце Лед", а также трек "Глава 2. Забвение", в котором... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T00:50
2020-08-02T11:32
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, cream soda, музыка, новости культуры, apple
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик", в который вошел танцевальный сингл "Сердце Лед", а также трек "Глава 2. Забвение", в котором рассказывают историю о космических происшествиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Всего в трек-листе десять композиций, созданных в необычном жанре, который сами музыканты назвали транс-оперой. В нем сочетаются элементы электронной танцевальной музыкой с дип-хаусом и техно, а тексты песен складываются в аудиоспектакль о любви и силе разума.
"Когда я первый раз полностью послушал "Интергалактик", у меня ком в горле встал — и еще полчаса после прослушивания я не мог говорить", — рассказал Дима Нова из Cream Soda в интервью Apple Music.
В пресс-службе музыкантов подчеркивают, что предыдущая пластинка группы ("Комета"), которая вышла в июле 2019 года, только "ВКонтакте" набрала более двух миллионов прослушиваний. А хит "Никаких больше вечеринок" вошел в саундтрек к фильму "Марафон желаний" (2020 год) с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях.
Весной 2020 года участники Cream Soda представили трек "Плачу на техно", записанный совместно с группой "Хлеб". Сингл возглавил чарт Apple Music, а челлендж #ПлачуНаТехно стал вирусным в TikTok, набрав более 85 миллионов просмотров.