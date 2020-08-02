У группы Cream Soda вышел новый альбом "Интергалактик"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик", в который вошел танцевальный сингл "Сердце Лед", а также трек "Глава 2. Забвение", в котором рассказывают историю о космических происшествиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Всего в трек-листе десять композиций, созданных в необычном жанре, который сами музыканты назвали транс-оперой. В нем сочетаются элементы электронной танцевальной музыкой с дип-хаусом и техно, а тексты песен складываются в аудиоспектакль о любви и силе разума.

"Когда я первый раз полностью послушал "Интергалактик", у меня ком в горле встал — и еще полчаса после прослушивания я не мог говорить", — рассказал Дима Нова из Cream Soda в интервью Apple Music.

В пресс-службе музыкантов подчеркивают, что предыдущая пластинка группы ("Комета"), которая вышла в июле 2019 года, только "ВКонтакте" набрала более двух миллионов прослушиваний. А хит "Никаких больше вечеринок" вошел в саундтрек к фильму "Марафон желаний" (2020 год) с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях.