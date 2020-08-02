Ченнинг Татум создаст мюзикл по мотивам "Леди Макбет", пишут СМИ

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Ченнинг Татум и Скутер Браун спродюсируют молодежный мюзикл для студии Amazon, в основу которого ляжет история о "Леди Макбет", СМИ узнали, что американский актер Ченнинг Татум и Скутер Браун спродюсируют молодежный мюзикл для студии Amazon, в основу которого ляжет история о "Леди Макбет", сообщает THR.

По информации издания режиссером проекта, у которого пока нет названия, назначили Джона Макпайла, который уже создавал музыкальные фильмы. В 2017 году на Фестивале фантастического кино (Fantastic Fest) он представил хоррор "Анна и Апокалипсис" (2017 год), который получил положительные отзывы от зрителей и критиков.

Сценарий напишет Сара Джейн Инвордс, которая работала над короткометражной драмой Иселин Сага "Эрика" (2016 год).

Детали сюжета держатся в секрете, но ожидается, что действие будет сосредоточено вокруг девочки-подростка, которая борется с собственной моралью из-за чрезмерных амбиций. Не исключено, что в мюзикле прозвучат реплики одной из самых выдающихся героинь в литературе и ключевых фигур в трагедии Уильяма Шекспира "Макбет".