https://ria.ru/20200802/1575221978.html
Ченнинг Татум создаст мюзикл по мотивам "Леди Макбет", пишут СМИ
СМИ узнали, что американский актер Ченнинг Татум и Скутер Браун спродюсируют молодежный мюзикл для студии Amazon, в основу которого ляжет история о "Леди... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T22:07
2020-08-02T22:07
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, уильям шекспир, ченнинг татум
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
СМИ узнали, что американский актер Ченнинг Татум и Скутер Браун спродюсируют молодежный мюзикл для студии Amazon, в основу которого ляжет история о "Леди Макбет", сообщает
THR.
По информации издания режиссером проекта, у которого пока нет названия, назначили Джона Макпайла, который уже создавал музыкальные фильмы. В 2017 году на Фестивале фантастического кино (Fantastic Fest) он представил хоррор "Анна и Апокалипсис" (2017 год), который получил положительные отзывы от зрителей и критиков.
Сценарий напишет Сара Джейн Инвордс, которая работала над короткометражной драмой Иселин Сага "Эрика" (2016 год).
Детали сюжета держатся в секрете, но ожидается, что действие будет сосредоточено вокруг девочки-подростка, которая борется с собственной моралью из-за чрезмерных амбиций. Не исключено, что в мюзикле прозвучат реплики одной из самых выдающихся героинь в литературе и ключевых фигур в трагедии Уильяма Шекспира "Макбет".
Остальные подробности, в том числе о дате выхода и исполнителях главных ролей, в Amazon пока не раскрыли.