Проекты без границ: как регионы помогают друг другу стать лучше

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В каждом городе есть люди, которые делают нашу жизнь лучше и проще. Но чаще всего их успешные инициативы остаются в пределах региона, где они живут, поэтому в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) создали цифровую платформу "Смартека" для обмена практиками между регионами.

"Реализованные проекты представляют особую ценность, потому что они показывают и план действий, и результат. Задача АСИ — собирать такие практики и помогать тем, кто ищет решение схожих задач, находить и внедрять эти практики", — рассказали в пресс-службе организации.

Теперь все субъекты России могут на одной интернет-платформе представить свои успешные кейсы социально-экономического развития и взять на вооружение опыт других регионов. При внедрении практик командам регионов-реципиентов помогают наставники (регионы-доноры), эксперты и сотрудники агентства.

За полгода на платформе уже собрано 240 апробированных практик, способных качественно улучшить жизнь людей, и 160 решений по 12 тематическим категориям: "Здоровье и образ жизни", "Инвестиции", "Предпринимательство и экспорт", "Уровень жизни и демография", "Экология и природные ресурсы", "Туризм", "Инновации и технологии", "Культура", "Эффективное управление", "Жилье и городская среда", "Образование" и "Развитие сельских территорий".

Идея с правом на жизнь

"Не всегда на внедрение какого-то решения или практики потребуются большие деньги — иногда это вовремя принятое организационное решение. Однако данная площадка может быть полезна не только для региональных команд, но и для компаний, представителей бизнеса и общественных организаций", — отметил заместитель генерального директора АСИ, руководитель направления "Лучшие практики" Александр Пироженко.

После простой регистрации на платформе любой желающий может добавить свою практику. Главные условия — актуальность, эффективность и тиражируемость.

"Перед публикацией практики проходят несколько этапов: спам-модерация, подтверждение регионом, где, по словам заявителя, практика реализуется, и экспертная оценка. Роль эксперта — не просто расставить баллы, а дать качественную обратную связь автору практики и тем самым повлиять на дальнейшую реализацию проекта", — подчеркнул Александр Пироженко.

Если практика описана понятно и подробно, соответствует заявленной проблематике, не требует доработки, то ее модерация с учетом оценки экспертов занимает около двух недель.

Помощь бизнесу на всю страну

Одним из примеров успешной практики, востребованной и за пределами своего региона, стал сервис для предпринимателей "Проверенный бизнес" в Республике Татарстан.

"Проект появился, чтобы снизить административное давление на бизнес. И еще одна задача — принять превентивные меры, чтобы предприниматели не допускали ошибок, которые могут привести к штрафам, к непонятным и сложным для них ситуациям", — рассказала одна из авторов сервиса, Альбина Газизуллина.

По ее словам, порядка 75 процентов — типовые ошибки, то есть бизнесмены допускают одни и те же нарушения. Когда это стало понятно, возникла идея создать ресурс, который поможет предпринимателям избежать их.

Так появился сайт, на котором можно получить любую информацию или задать вопрос онлайн, также можно позвонить на горячую линию. Кроме того, на базе центров "Мой бизнес" можно лично задать волнующие вопросы представителям контрольно-надзорных организаций.

"Очень часто у начинающих предпринимателей нет возможности обратиться за консультацией к юристам или нанять консультанта. Этот ресурс позволяет бесплатно получать обратную связь, качественные консультации", — отметила Альбина Газизуллина.

Любой предприниматель может получить эти услуги абсолютно бесплатно. Сервис востребован и за пределами Татарстана.

"Мы видим, что нашим сайтом пользуются люди и из других регионов и на горячую линию звонят. Если предприниматель обратился, мы в любом случае отвечаем, он получает нашу поддержку", — подчеркнула она.

Но в таком случае бизнесмены не могут посетить центры и проконсультироваться вне Сети, поэтому есть запросы на организацию полноценной практики за пределами Татарстана.

"Мы всем регионам помогаем реализовать это, начиная от регламента работы экспертов, методологии запуска и заканчивая развитием проекта", — заключила Альбина Газизуллина.

Как взгляд ребенка делает мир вокруг нас лучше

Еще одна практика, которой заинтересовались за пределами региона, где она была создана, — "Комфортная городская среда глазами детей".

Проект, реализуемый в Республике Марий Эл, позволяет вовлечь подростков в работу по благоустройству территорий. Основная команда — дети в возрасте от восьми до пятнадцати лет, в том числе маломобильные участники, которые являются экспертами доступности среды. Они следят за наведением порядка в городе, обучаются, составляют предложения для администрации, занимаются проектной деятельностью, участвуют в общественных обсуждениях и общении с архитекторами, разрабатывают собственные проекты.

Все началось в 2018 году, когда Мария Жирова стала региональным координатором проекта "Городская среда".

"Когда начали делать первые шаги по проекту, я очень много времени проводила на детских игровых площадках, общественных территориях, мои дочери присоединились ко мне, просто чтобы побыть с мамой. В то время им было восемь и двенадцать лет", — рассказала автор практики.

Во время обхода территорий дети стали выдвигать свои предложения, замечания. Постепенно к этому процессу присоединились и другие подростки. К ним стали прислушиваться, потому что они рассуждают совершенно по-другому.

Например, горка стояла недалеко от сетки. Летом дети катались с удовольствием, но выяснилось, что зимой она уже не приносит такой радости, так как малыши врезаются в ограждение. И горку развернули. Или предложили игровые элементы убрать подальше от площадки, где играют подростки, так как они часто попадают мячом в зону для малышей.

"Так у нас и родился проект. Мне как маме было интересно дать новые знания, компетенции детям. Помимо обследования дворов, благоустроенных в рамках муниципальных программ, мы и сами принимаем участие в приведении дворов в нормативное состояние", — поделилась Мария.

Сначала жителей опрашивают, что они хотят или не хотят видеть в своем дворе. Активно в этом помогают юные участники проекта. После этого начинается непосредственно работа по благоустройству.

© Из личного архива Марии Жировой Участники проекта "Комфортная городская среда глазами детей" за работой © Из личного архива Марии Жировой Участники проекта "Комфортная городская среда глазами детей" за работой

"Берем краску, инструменты и вместе с детьми идем делать, — сказала Мария Жирова. — Всегда имеем в запасе больше перчаток и кисточек, потому что дворовые ребята всегда набегают, каждому хочется что-то сделать для своего двора. Сейчас мы отработали механизм и формы объединения подростков в волонтерские команды по благоустройству и готовы поделиться нашим опытом по воспитанию активных граждан с другими регионами".

Не изобретая колеса

Такой интересный подход к благоустройству города решили реализовать в городе Кумертау, Республика Башкортостан.

"Этот проект, на наш взгляд, очень трендовый и живой. Мы, взрослые, не всегда знаем потребности: мы видим одно, а дети хотят другое. Кто-то хочет поставить лавочку, чтобы сидеть вечерами, а кто-то хочет на этом месте организовать клуб", — рассказала Адиля Мустаева, начальник отдела социального развития и молодежной политики и спорта администрации городского округа города Кумертау.

По ее словам, такая практика расширяет возможности: позволяет получить обратную связь и понять, в каком направлении двигаться, чтобы сделать город удобнее и привлекательнее в глазах самих жителей.

"У нас в городе активно внедряется республиканский проект "Башкирские дворики". Но "Комфортная городская среда глазами детей" дает новые идеи и вдохновение", — отметила она.

Теперь обе республики держат связь, обмениваются опытом и идеями. К тому же большой плюс в том, что каждый может адаптировать практику под собственные нужды.

"Например, в том же самом анкетировании некоторые вопросы для нашего города неактуальны, так как уже решены", — подчеркнула Адиля Мустаева.