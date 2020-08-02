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День железнодорожника в России
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2020 году эта дата приходится на 2 августа. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T03:10
россия
день железнодорожника в россии
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россия, день железнодорожника в россии, справки

День железнодорожника в России

03:10 02.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2020 году эта дата приходится на 2 августа.
Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).
В этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом.
После 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.
Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника. Постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.
По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.
Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.
Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.
18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.
ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
За последние годы железные дороги заметно обновили свой облик и принципы работы. Компания становится все более динамичной, гибкой и клиентоориентированной.
В 2019 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,2 миллиарда пассажиров (+3,4% к 2018 году), из них в дальнем следовании перевезено 116,5 миллионов пассажиров (+5,6%), в пригородном сообщении – 1,8 миллиарда пассажиров (+3,2%). Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,27 миллиарда тонн.
Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2019 год выросли на 2,8% по сравнению с 2018 годом и составили 1848,1 миллиарда рублей (1798,4 миллиарда рублей – годом ранее). Величина чистой прибыли составила 53,5 миллиарда рублей.
Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение правительственных и ведомственных наград. На всех железных дорогах в преддверии праздника открываются новые объекты инфраструктуры, проводятся спортивные соревнования и фестивали, чествование ветеранов.
С 2016 года РЖД отмечают День железнодорожника в формате благотворительного забега, средства от которого передаются тяжело больным пациентам – подопечным благотворительных фондов. Мероприятие проходит по всей стране.
В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, забег будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При входе на мероприятие будет производиться измерение температуры в потоке посетителей, в доступных местах будет организована обработка рук кожными антисептиками. Также будет контролироваться ношение масок и соблюдение дистанции 1,5 метра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияДень железнодорожника в РоссииСправки
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