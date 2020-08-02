Эксперты рассказали, как справиться с родительским выгоранием

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первые месяцы после рождения ребенка — самый счастливый, но и один из самых тяжелых периодов для матерей. Недосып и утомление приводят к раздражительности и снижению внимания и активности. Это самые распространенные признаки усталости родителя.

"Практически каждая вторая мама отмечает у себя симптомы эмоционального выгорания в первые полтора года декрета. И практически каждая мама нуждается в помощи со стороны отца ребенка и других членов семьи", — отметила Елена Иванова, руководитель благотворительного фонда "Быть мамой".

Она подчеркнула, что, хотя в нашем обществе не принято обращаться за поддержкой, нельзя игнорировать тревожные звоночки. "Психологические проблемы — одни из самых частых, по данным Всемирной организации здравоохранения", — добавила Елена Иванова.

Нельзя забывать, что связь между женщиной и ребенком очень сильна и от состояния мамы зависит его благополучие, отметили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Чтобы помочь родителям контролировать уровень своего выгорания, ведомство совместно с фондом "Быть мамой" разработали чек-лист. Он поможет вовремя заметить возникновение трудностей и предотвратить многие проблемы.

В первую очередь, по мнению экспертов, необходимо выпускать эмоции, не запрещать себе говорить о своей усталости, переживаниях.

Специалисты советуют обязательно просить помощи тех, кто может разделить обязанности и ответственность за домашние дела и детей.

При любой возможности молодой матери необходимо давать себе передышку. Можно заняться любимым хобби или гулять, ходить в музеи или магазины. Главное, посвящать время себе, отвлекаться. Переключение на что-то другое помогает восстановить силы.

Нельзя забывать о своем здоровье. Жизненно необходимо удовлетворять базовые потребности любого человека — спать, есть и гулять.

Необходимо и на время отключаться от гаджетов: убирать телефон, дозировать время проведения в социальных сетях.

Поддержка близких способна помочь маме справиться со всеми сложностями, а отсутствие помощи, наоборот, может спровоцировать выгорание. Поэтому для пап, бабушек, дедушек и старших детей разработан чек-лист, который даст полезные советы.

Конечно же, необходимо говорить друг с другом, подчеркивают эксперты. Они рекомендуют родственникам молодой матери интересоваться, что у нее вызывает неприятие, с чем тяжелее всего справиться, и временно брать эти заботы на себя.

По мнению специалистов, нужно обязательно наблюдать за здоровьем и состоянием женщины: достаточно ли она пьет воды, успевает ли она поесть, смеется ли она.

"Чаще говорите, что она прекрасная мама и хозяйка; не обвиняйте за то, что она что-то не успевает. Даже если вы сами очень устали, и вас не ждет горячий ужин после рабочего дня, надо понять, что быть матерью — особый труд. Проводите как можно больше времени вместе", — советуют составители чек-листа.

Тем, у кого наблюдаются признаки выгорания, рекомендуется обратиться за специализированной помощью. В столице работает Служба психологической помощи населению . У каждого москвича и жителя города есть возможность попасть на бесплатный прием к психологу.