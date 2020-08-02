День Воздушно-десантных войск в России

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск . Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.

В состав воздушно-десантных войск входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, воинская часть специального назначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения.

Воздушно-десантные войска полностью механизированы и обладают пригодными для десантирования боевыми машинами и самоходной артиллерией. Основной техникой являются боевые машины десанта (БМД) и бронетранспортеры (БТР).

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд , предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригады, возложив на нее обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. В начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

Боевой путь ВДВ отмечен многими памятными датами. В вооруженном конфликте на Халхин-Голе приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. Во время советско-финляндской войны (1939-1940) вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантные бригады.

С началом Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов участвовал и в боях с захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам Западного и Калининградского фронтов в окружении и разгроме вяземско-ржевско-юхновской группировки немцев в январе-феврале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го воздушно-десантного корпуса (свыше 10 тысяч человек с вооружением). Это наиболее крупная операция ВДВ в годы войны.

В дальнейшем воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны как в составе оперативных и тактических воздушных десантов, так и в качестве стрелковых соединений.

В августе 1945 года в ходе проведения Маньчжурской стратегической операции более четырех тысяч десантников после высадки на аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине полностью парализовали действия японской армии.

Во время войны корпуса были переформированы в воздушно-десантные дивизии, а сами воздушно-десантные войска передали в непосредственное подчинение командованию ВДВ. За боевые заслуги все воздушно-десантные соединения были преобразованы в гвардейские, тысячи воинов ВДВ награждены орденами и медалями, 296 присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ.

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза (1988-1992), полк ВДВ выполнял миротворческие задачи в Абхазии (1992-1998).

В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части ВДВ участвовали в военных действиях на территории Северокавказского региона, в августе 2008 года воинские части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.

На базе ВДВ был сформирован первый российский батальон миротворческих сил ООН в Югославии (1992), миротворческие контингенты в Республике Боснии и Герцеговине (1995), в Косово и Метохии (Союзная Республика Югославия, 1999).

Два соединения ВДВ (98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада) входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

По своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.

В настоящее время в состав ВДВ РФ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

В каждой дивизии ВДВ в конце 2009 года на базе отдельных зенитных ракетных артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные полки. Позже на базе дивизионных разведывательных рот были созданы разведывательные батальоны, образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны, созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

Воздушно-десантные войска были и остаются надежным и испытанным авангардом Вооруженных Сил России. В настоящее время благодаря государственной поддержке продолжается дальнейшее совершенствование и развитие воздушно-десантных войск, как основы войск быстрого реагирования.

Доля современных вооружений военной и специальной техники составляет более 63%, воздушно-десантной техники – 95%. В 2020 году ВДВ пополнятся 18 новыми формированиями.

По данным Минобороны, в 2021 году будет начато перевооружение ВДВ на новую систему связи и управления, благодаря которой можно будет сократить время связи в два раза, а устойчивость связи повысится в полтора раза.

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова – командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. Под его руководством в ВДВ были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. Легкую "крылатую пехоту" он сделал "тяжелой", реализовав идею десантирования бронетехники из самолетов на многокупольных и парашютно-реактивных системах. Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".

2 августа, в День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.

В 2020 году, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, специальные мероприятия в парках были отменены.