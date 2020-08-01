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В Москве автомобиль сбил перебегавших дорогу пешеходов
Автомобиль на юге Москвы наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:59
москва
происшествия
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Там 5 полос в каждую сторону - вот разве нормальный человек попрется пересекать такую дорогу?
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6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве автомобиль сбил перебегавших дорогу пешеходов

23:23 01.08.2020 (обновлено: 23:59 01.08.2020)
4318
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Автомобиль на юге Москвы наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На 5-м Донском проезде, 23 произошло ДТП - машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Автомобильное движение затруднено на участке около километра.
"В аварии двое пострадавших. На месте работают ДПС и ГИБДД", - уточняется в сообщении.
Одним из пострадавших оказался девятилетний ребенок. По предварительным данным, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей спины.
Полицейский
14 июля, 12:32
Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу
82248119
Обсудить 6
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Там 5 полос в каждую сторону - вот разве нормальный человек попрется пересекать такую дорогу?
2 августа, 00:30
vkv
1200001
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