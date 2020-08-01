https://ria.ru/20200801/1575265238.html
В Москве автомобиль сбил перебегавших дорогу пешеходов
Автомобиль на юге Москвы наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:23
2020-08-01T23:59
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574325133.html
vkv
Там 5 полос в каждую сторону - вот разве нормальный человек попрется пересекать такую дорогу?
13
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fe54ad77cc1da25f50cea5ad62bbf5ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия