В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов

"Сегодня <…> на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.