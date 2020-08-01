https://ria.ru/20200801/1575265158.html
В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:18
2020-08-02T09:39
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
княжпогостский район
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575057992.html
2
республика коми
княжпогостский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575268335_144:0:800:369_1400x0_80_0_0_8400cff61d645b490c190b11cc5c869c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), княжпогостский район, происшествия