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В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-02T09:39
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
княжпогостский район
происшествия
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республика коми
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), княжпогостский район, происшествия

В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов

23:18 01.08.2020 (обновлено: 09:39 02.08.2020)
14981
© Фото : ГУ МЧС по Республике КомиВагоны с углем, сошедшие с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми
Вагоны с углем, сошедшие с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми
© Фото : ГУ МЧС по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС России.
"Сегодня <…> на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), сход вагонов не создал угрозы экологии.
"К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Микунь и Сосногорск. В связи с происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: № 42 Москва — Воркута, № 306 Сыктывкар — Усинск, — информирует СЖД.
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Княжпогостский районПроисшествия
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