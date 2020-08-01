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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575265046.html
Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
черногория
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/37/1497933763_0:165:3058:1885_1400x0_80_0_0_039148ec7016957612b9c4bbd6b6fee4.jpg
https://ria.ru/20200801/1575258377.html
https://ria.ru/20200801/1575262919.html
Мы же такие классные! И политика у нас такая хорошая, в обиду наших не даем. Ну кроме в США, Европе, Азии, Австалии...
24
Ну, я не знаю, надо ли нам в Черногорию при их уровне заболеваемости ковидом сейчас, но то, что местные в ужасе от запрета на въезд сербам и россиянам, это точно.Достаточно почитать местную прессу. Буквально стон стоит, ведь это два главных источника дохода, причем, кроме туристов других-то и нет по большому счету! Ругают свои власти последними словами, но сами же "навыбирали". Оппозиция есть, но как и везде, не могут меж собой договориться о едином кандидате и потому проигрывают выборы за выборами.
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россия
черногория
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/37/1497933763_0:165:3058:1885_1400x0_80_0_0_039148ec7016957612b9c4bbd6b6fee4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, черногория, в мире

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

23:04 01.08.2020
6253
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов - гражданам РФ и Сербии, потери туротрасли в июле оцениваются в более чем 90%.
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Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.
Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники РИА Новости в туристической отрасли и дипломатической сфере.
"Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)", - заявили агентству в МИД Черногории.
"Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем", - официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.
По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".
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С 1 июня власти Черногории ввели условия въезда, по которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. После этого NKT определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, без РФ и Сербии, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная республика Косово.
При этом в самой Черногории с 620 тысячами населения число больных коронавирусом на 100 тысяч граждан давно превысило 25 человек. По данным Национального института здоровья, с начала пандемии к субботе в республике выявлено 3198 зараженных, из которых 86 человек за последние сутки. С начала пандемии к субботе умерли 50 человек.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
27 июля, 20:33
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
38332225
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТуризмНовости - ТуризмЧерногорияВ мире
Популярные комментарии
Мы же такие классные! И политика у нас такая хорошая, в обиду наших не даем. Ну кроме в США, Европе, Азии, Австалии...
1 августа, 23:43
Gabriel Izgesiaz
4100019
Ну, я не знаю, надо ли нам в Черногорию при их уровне заболеваемости ковидом сейчас, но то, что местные в ужасе от запрета на въезд сербам и россиянам, это точно.Достаточно почитать местную прессу. Буквально стон стоит, ведь это два главных источника дохода, причем, кроме туристов других-то и нет по большому счету! Ругают свои власти последними словами, но сами же "навыбирали". Оппозиция есть, но как и везде, не могут меж собой договориться о едином кандидате и потому проигрывают выборы за выборами.
1 августа, 23:14
Von Stirliz
600004
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