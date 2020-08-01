Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.

Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов - гражданам РФ и Сербии, потери туротрасли в июле оцениваются в более чем 90%.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники РИА Новости в туристической отрасли и дипломатической сфере.

"Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)", - заявили агентству в МИД Черногории

"Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем", - официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".

С 1 июня власти Черногории ввели условия въезда, по которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. После этого NKT определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, без РФ и Сербии, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная республика Косово.

При этом в самой Черногории с 620 тысячами населения число больных коронавирусом на 100 тысяч граждан давно превысило 25 человек. По данным Национального института здоровья, с начала пандемии к субботе в республике выявлено 3198 зараженных, из которых 86 человек за последние сутки. С начала пандемии к субботе умерли 50 человек.

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.