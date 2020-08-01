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Распространение нового коронавируса
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В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4d04c9a490507e814d13da3b72b01327.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:02 01.08.2020 (обновлено: 23:47 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4485.
Всего за время пандемии в России выявили около 845 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14 058 человек умерли, более 646 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 242 тысячи — приходится на Москву. При этом более 180 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
724119313
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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