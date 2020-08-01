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В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса в России будет проводиться бесплатно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, общество

В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

22:40 01.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет проводиться бесплатно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что вакцинация <…> будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал он.

Разработка вакцины

Ранее Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он отметил, что власти планируют запустить массовую вакцинацию в октябре.
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Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации этого препарата. По словам источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа.
В первую очередь прививки будут делать особым группам – медикам, учителям.
Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В начале прошлой недели оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.
В военном ведомстве рассказали, что у всех испытуемых выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.
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Директор центра Александр Гинцбург, в свою очередь, отмечал, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.
Сам Гинцбург протестировал разработанную его центром вакцину на себе в конце марта. Он отмечал, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.
Также клинические испытания начал проводить центр "Вектор". Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Производство этой вакцины может начаться в октябре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, подчеркивала, что разработка "Вектора" отличается от остальных.
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"Она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала она.

Ситуация в Москве

На прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что вакцинация от коронавируса для жителей города будет бесплатной.
"Вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что при увеличении объемов тестирования количество выявленных больных растет, но в целом тренды идут на снижение.
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При этом градоначальник подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".
"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают пяти-шести миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинОбщество
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