В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет проводиться бесплатно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что вакцинация <…> будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал он.

Разработка вакцины

Ранее Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он отметил, что власти планируют запустить массовую вакцинацию в октябре.

Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации этого препарата. По словам источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа.

В первую очередь прививки будут делать особым группам – медикам, учителям.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В начале прошлой недели оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

В военном ведомстве рассказали, что у всех испытуемых выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

Директор центра Александр Гинцбург , в свою очередь, отмечал, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Сам Гинцбург протестировал разработанную его центром вакцину на себе в конце марта. Он отмечал, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.

Также клинические испытания начал проводить центр "Вектор". Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Производство этой вакцины может начаться в октябре.

"Она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала она.

Ситуация в Москве

На прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что вакцинация от коронавируса для жителей города будет бесплатной.

"Вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что при увеличении объемов тестирования количество выявленных больных растет, но в целом тренды идут на снижение.

При этом градоначальник подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".