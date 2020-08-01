Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В посольстве Швейцарии в Москве рассказали РИА Новости, кто сможет прилететь в страну после возобновления авиасообщения.
В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп:
—граждан Швейцарии;
—обладателей вида на жительство;
—лиц, "испытывающих абсолютную необходимость".
При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет. Визовый отдел посольства Швейцарии и офис партнерского центра TLS Russia остаются закрытыми для посетителей.
31 июля, 21:19Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
До этого Россия разрешила полеты в еще три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, сегодня открылась граница с Абхазией, куда уже приехали первые российские туристы.
Прекращение перелетов
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Российские власти неоднократно заявляли, что дата открытия границ будет определяться эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.