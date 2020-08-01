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Распространение нового коронавируса
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Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
В посольстве Швейцарии в Москве рассказали РИА Новости, кто сможет прилететь в страну после возобновления авиасообщения. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, великобритания, абхазия, турция, швейцария, танзания, общество

Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию

22:38 01.08.2020 (обновлено: 22:54 01.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на озеро Леман в Швейцарии
Вид на озеро Леман в Швейцарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В посольстве Швейцарии в Москве рассказали РИА Новости, кто сможет прилететь в страну после возобновления авиасообщения.
В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп:
граждан Швейцарии;
обладателей вида на жительство;
лиц, "испытывающих абсолютную необходимость".
При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет. Визовый отдел посольства Швейцарии и офис партнерского центра TLS Russia остаются закрытыми для посетителей.
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Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.
До этого Россия разрешила полеты в еще три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, сегодня открылась граница с Абхазией, куда уже приехали первые российские туристы.

Прекращение перелетов

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
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Российские власти неоднократно заявляли, что дата открытия границ будет определяться эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваВеликобританияАбхазияТурцияШвейцарияТанзанияОбщество
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