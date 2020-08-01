Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию

Вид на озеро Леман в Швейцарии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В посольстве Швейцарии в Москве рассказали РИА Новости, кто сможет прилететь в страну после возобновления авиасообщения.

В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп:

— граждан граждан Швейцарии — обладателей вида на жительство; обладателей вида на жительство; — лиц, "испытывающих абсолютную необходимость". лиц, "испытывающих абсолютную необходимость".

При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет. Визовый отдел посольства Швейцарии и офис партнерского центра TLS Russia остаются закрытыми для посетителей.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы из Москвы Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.

Великобританию и До этого Россия разрешила полеты в еще три страны: Турцию Танзанию . Кроме того, сегодня открылась граница с Абхазией , куда уже приехали первые российские туристы.

Прекращение перелетов

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.

Российские власти неоднократно заявляли, что дата открытия границ будет определяться эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова , открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.