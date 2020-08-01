Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу

По словам представителя ведомства, других решений в отношении них "не предполагалось".

"Нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины", — заявил Носкевич.

В среду белорусские власти заявили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.