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Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу
Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:42
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
москва
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, москва, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу

22:26 01.08.2020 (обновлено: 23:42 01.08.2020)
25897
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
По словам представителя ведомства, других решений в отношении них "не предполагалось".
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"Нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины", — заявил Носкевич.
При этом в Минске отмечают, что большинство деталей по делу составляют следственную тайну. Сейчас белорусские следователи занимаются "активной фазой расследования уголовного дела".
Ранее президент Александр Лукашенко также заявил, что задержанные россияне не планировали лететь в Стамбул, как подчеркивают в Москве, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
В среду белорусские власти заявили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти не имеют информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. По словам представителя Кремля, у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.
Сегодня сотрудники посольства в Минске встретились с задержанными. Глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев отметил, что Москва считает обвинения Минска необоснованными и надуманными. В российском МИД также подчеркивали, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.
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РоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Он не адекват уже давно.
1 августа, 22:45
Арсений Новиков
2321351236
Какие вагнеровцы? Кто их видел? Один трёп про них.Как работают спецы показал Крым, США до сегодняшнего дня в шоке . Сирия тоже хорошо показывает, как работают спецы. Провокация совместная с СБУ укропии под руководством США, это отлично видно, лука постоянно упирает на восток Украины - Донбасс. Лука с первых дней говорил, что на Донбассе террористы и полностью поддерживал пороха
1 августа, 23:11
Александр Смирнов
182122139
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