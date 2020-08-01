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Первые российские туристы приехали в Абхазию после открытия границы
Несколько тысяч человек приехали в Абхазию после открытия границы с Россией, сообщил РИА Новости начальник погранотряда, замглавы Службы государственной... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Первые российские туристы приехали в Абхазию после открытия границы

22:22 01.08.2020 (обновлено: 23:44 01.08.2020)
23347
© Sputnik / Константин ГревцовАвтомобиль на абхазо-российской границе
Автомобиль на абхазо-российской границе
© Sputnik / Константин Гревцов
Автомобиль на абхазо-российской границе
СУХУМ, 1 авг — РИА Новости. Несколько тысяч человек приехали в Абхазию после открытия границы с Россией, сообщил РИА Новости начальник погранотряда, замглавы Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.
"Большая часть — это туристы. Переход интенсивный", — сказал он.
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Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе
Сегодня власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян, аналогичный шаг сделали в Москве. Решение об этом принял накануне оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой после того, как Роспотребнадзор и Минздрав положительно оценили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике.
Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российское руководство за открытие границы, а местных жителей призвал соблюдать меры предосторожности и следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По последним данным, в Абхазии коронавирусом заразились 98 человек, умерли трое, выздоровели 37.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
27 июля, 20:33
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