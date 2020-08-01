https://ria.ru/20200801/1575264402.html
Первые российские туристы приехали в Абхазию после открытия границы
Несколько тысяч человек приехали в Абхазию после открытия границы с Россией, сообщил РИА Новости начальник погранотряда, замглавы Службы государственной... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:22
2020-08-01T23:44
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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