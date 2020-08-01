https://ria.ru/20200801/1575264144.html
Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве
Посольство России в Иране назвало слухами данные о планах одной из организаций, лидера которой задержали иранские силовики, совершить теракт в российском... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:53
2020-08-02T08:59
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https://ria.ru/20200303/1567736647.html
Владимир Воздроганов
Теракты спланировали,а ихтамнетов Бацька тормознул,пришлось отменять.
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иран
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 1 авг — РИА Новости.
Посольство России в Иране
назвало слухами данные о планах одной из организаций, лидера которой задержали иранские силовики, совершить теракт в российском генконсульстве.
"Посольство непроверенные слухи не комментирует", — сказал РИА Новости собеседник агентства.
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB
без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.
Подобная информация появилась после того, как министерство информации (разведки) Ирана сообщило о задержании лидера организации "Тондар" Джамшида Шармахда. По данным ведомства, организация действовала из США
и осуществила ряд терактов, планировала и другие операции в Иране.
По данным телерадиокомпании IRIB, в планы организации входил теракт в российском генконсульстве в Реште, однако, отмечает телерадиокомпания, иранские службы безопасности предотвратили эти действия.
Ранее сообщалось, что организация "Тондар" (она же "Шахская ассоциация Ирана"), стоит за взрывом в одной из мечетей в Ширазе
в 2008 году, когда погибли не менее 14 человек и порядка 200 получили ранения, а также за другой подрывной деятельностью, направленной против существующего в Иране строя.
"Тондар", называемый Ираном террористической группировкой, выступает за монархический строй в Иране, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.