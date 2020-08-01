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Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве
Посольство России в Иране назвало слухами данные о планах одной из организаций, лидера которой задержали иранские силовики, совершить теракт в российском... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-02T08:59
россия
иран
в мире
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Теракты спланировали,а ихтамнетов Бацька тормознул,пришлось отменять.
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иран
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1400x0_80_0_0_de1038718ba9aac997c5cc9055b882a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иран, в мире

Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

21:53 01.08.2020 (обновлено: 08:59 02.08.2020)
13381
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 1 авг — РИА Новости. Посольство России в Иране назвало слухами данные о планах одной из организаций, лидера которой задержали иранские силовики, совершить теракт в российском генконсульстве.
"Посольство непроверенные слухи не комментирует", — сказал РИА Новости собеседник агентства.
Иранские полицейские у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017
Вчера, 18:45
СМИ: Иран арестовал главаря террористов, "поддерживаемых США"
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.
Подобная информация появилась после того, как министерство информации (разведки) Ирана сообщило о задержании лидера организации "Тондар" Джамшида Шармахда. По данным ведомства, организация действовала из США и осуществила ряд терактов, планировала и другие операции в Иране.
По данным телерадиокомпании IRIB, в планы организации входил теракт в российском генконсульстве в Реште, однако, отмечает телерадиокомпания, иранские службы безопасности предотвратили эти действия.
Ранее сообщалось, что организация "Тондар" (она же "Шахская ассоциация Ирана"), стоит за взрывом в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, когда погибли не менее 14 человек и порядка 200 получили ранения, а также за другой подрывной деятельностью, направленной против существующего в Иране строя.
"Тондар", называемый Ираном террористической группировкой, выступает за монархический строй в Иране, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.
Сотрудник ФСБ
3 марта, 11:15
В России за год предотвратили 34 теракта
3241412
Обсудить 4
РоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Теракты спланировали,а ихтамнетов Бацька тормознул,пришлось отменять.
2 августа, 00:14
Владимир Воздроганов
1600013
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