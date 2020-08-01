Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

"Посольство непроверенные слухи не комментирует", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

По данным телерадиокомпании IRIB, в планы организации входил теракт в российском генконсульстве в Реште, однако, отмечает телерадиокомпания, иранские службы безопасности предотвратили эти действия.