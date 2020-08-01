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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575264035.html
Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, сообщила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:23
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана сметанина, москва, общество

Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

21:42 01.08.2020 (обновлено: 23:23 01.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, сообщила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина.
"Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания. Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону", — объяснила она.
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Соответственно, говорить об ухудшении ситуации в Москве нельзя, отметила специалист. По ее словам, так развивается практически любая инфекция.
"Эксперты внимательно следят за показателями распространения коронавирусной инфекции, и в случае необходимости незамедлительно будут приняты соответствующие меры. На данный момент ситуация в городе стабильна", — заключила Сметанина.
Ранее мэр Сергей Собянин также сообщил, что пик пандемии в Москве пройден, столица находится на минимальном уровне по числу зараженных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Светлана СметанинаМоскваОбщество
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