Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

"Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания. Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону", — объяснила она.