Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, сообщила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина.
"Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания. Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону", — объяснила она.
Соответственно, говорить об ухудшении ситуации в Москве нельзя, отметила специалист. По ее словам, так развивается практически любая инфекция.
"Эксперты внимательно следят за показателями распространения коронавирусной инфекции, и в случае необходимости незамедлительно будут приняты соответствующие меры. На данный момент ситуация в городе стабильна", — заключила Сметанина.
Ранее мэр Сергей Собянин также сообщил, что пик пандемии в Москве пройден, столица находится на минимальном уровне по числу зараженных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.