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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575263470.html
В мире за сутки выявили 289 тысяч случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 289 тысяч и превысило 17,3 миллиона, свыше 675 тысяч человек скончались, следует из... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире за сутки выявили 289 тысяч случаев коронавируса

21:09 01.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 289 тысяч и превысило 17,3 миллиона, свыше 675 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 396 943, скончались 675 060 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 289 321 новый случай заражения COVID-19 и 6 142 летальных исхода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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