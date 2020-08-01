https://ria.ru/20200801/1575263470.html
В мире за сутки выявили 289 тысяч случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 289 тысяч и превысило 17,3 миллиона, свыше 675 тысяч человек скончались, следует из... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:09
2020-08-01T21:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире