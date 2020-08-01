https://ria.ru/20200801/1575262919.html
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:43
2020-08-01T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575253297.html
Антон М
Неудивительно, особенно когда ты главный бенефициар. ВОЗ преступная организация, ее нужно запрещать
183
Надежда Теплова
А кому нужна эта организация ВОЗ? Что она сделала для людей в кризизисной ситуации?
153
29
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 1 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.
В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.