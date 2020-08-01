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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575262919.html
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575253297.html
Неудивительно, особенно когда ты главный бенефициар. ВОЗ преступная организация, ее нужно запрещать
183
А кому нужна эта организация ВОЗ? Что она сделала для людей в кризизисной ситуации?
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571307472_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_90496e11e1a1994075573eed78837af0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

20:43 01.08.2020 (обновлено: 23:41 01.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве
Сотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 1 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Вчера, 13:01Распространение нового коронавируса
Проценко рассказал о кашле при заболевании COVID-19
Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.
В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Популярные комментарии
Неудивительно, особенно когда ты главный бенефициар. ВОЗ преступная организация, ее нужно запрещать
1 августа, 20:52
Антон М
94000188
А кому нужна эта организация ВОЗ? Что она сделала для людей в кризизисной ситуации?
1 августа, 21:11
Надежда Теплова
77001174
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