В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

Сотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве

ЖЕНЕВА, 1 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".

На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.

Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.