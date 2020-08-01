https://ria.ru/20200801/1575262793.html
Мясников рассказал о неожиданных последствиях храпа
В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:36
2020-08-01T21:45
россия
общество
александр мясников (врач)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1400x0_80_0_0_8421587e6532d6c217e1dec96fd2bcb9.jpg
https://ria.ru/20200726/1574946015.html
Юрий .
Он врач или рекламщик от медицины.
13
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1400x0_80_0_0_8421587e6532d6c217e1dec96fd2bcb9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_3cfad4099ecf5b69a7d8f0b036b524d4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_601:0:2649:2048_1400x0_80_0_0_1e1db65847711eae3799d33d5ad4f1ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, александр мясников (врач), здоровье - общество
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1".
Одна из зрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременной остановке дыхания) у супруга. Во время сна он храпит, периодически умолкает примерно на десять-двадцать секунд, после чего резко вскрикивает. Женщина поинтересовалась, чем это может быть вызвано.
Мясников объяснил, что в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути и человеку не хватает воздуха.
По словам медика, такое проявление храпа — настоящая болезнь, которая может приводить к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции.
При ее лечении используют аппарат СИПАП, который занимается искусственной вентиляцией легких в моменты перекрытия дыхательных путей мягкими тканями. Он представляет из себя специальную маску, подключенную к устройству, которую нужно надевать во время сна.