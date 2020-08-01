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Мясников рассказал о неожиданных последствиях храпа
В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:45
россия
общество
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников рассказал о неожиданных последствиях храпа

20:36 01.08.2020 (обновлено: 21:45 01.08.2020)
19552
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Одна из зрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременной остановке дыхания) у супруга. Во время сна он храпит, периодически умолкает примерно на десять-двадцать секунд, после чего резко вскрикивает. Женщина поинтересовалась, чем это может быть вызвано.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
26 июля, 17:13
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Мясников объяснил, что в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути и человеку не хватает воздуха.
По словам медика, такое проявление храпа — настоящая болезнь, которая может приводить к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции.
При ее лечении используют аппарат СИПАП, который занимается искусственной вентиляцией легких в моменты перекрытия дыхательных путей мягкими тканями. Он представляет из себя специальную маску, подключенную к устройству, которую нужно надевать во время сна.
6471713531
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РоссияОбществоАлександр Мясников (врач)Здоровье - Общество
Популярные комментарии
Он врач или рекламщик от медицины.
1 августа, 20:38
Ю.Юрий .
820003
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