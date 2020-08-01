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Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:06
2020-08-02T08:37
валерий вакульчик
александр лукашенко
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вакульчик, александр лукашенко, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире
МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Минск
готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте
главы государства.
"На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. <...> Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда", — сказал он, заслушав председателя КГБ Валерия Вакульчика
и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, как подчеркивают в Москве, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
При этом президент поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.
"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.
Задержание россиян в Белоруссии
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти не имеют информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Безосновательное задержание россиян, отмечали в Москве, "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По словам представителя Кремля, у этих людей были билеты в Стамбул
, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.
Накануне Владимир Путин обсудил действия белорусских властей с членами Совета безопасности. Участники совещания выразили надежду, что россиян отпустят в ближайшее время.
Сегодня сотрудники посольства в Минске встретились с задержанными. Глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев отметил, что Москва считает обвинения Минска необоснованными и надуманными.
В российском МИД также подчеркивали, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.