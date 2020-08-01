https://ria.ru/20200801/1575262142.html
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:58
2020-08-02T09:22
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры осмотра места происшествия, где обнаружены тела четырех человек
Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия, где обнаружены тела четырех человек.
2020-08-01T19:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия
БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости.
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае
семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook
.
"Должен сказать, что действительно случилось большое несчастье, трагедия. Погиб наш сотрудник, Иосиф Геннадьевич Кременских, начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций. И вся его семья тоже погибла… Иосиф... каждый в нашем управлении скажет, что добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет", - рассказал в видеообращении Нечепуренко.
По его словам, у Кременских был двухнедельный отпуск, и уезжая, он сказал, что будет на связи, но неожиданно перестал отвечать.
Нечепуренко отметил, что в связи с произошедшим управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края выражает самые искренние соболезнования.
Ранее сообщалось, что тела четырех человек обнаружены в пятницу на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Тела были обнаружены после вскрытия двери в номер. СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Причиной смерти, по приоритетной версии, является отравление.
По данным следствия, 26 июля 57-летний мужчина со своей 43-летней супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая из города Барнаула и разместились на туристической базе.