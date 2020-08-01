Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике

"Должен сказать, что действительно случилось большое несчастье, трагедия. Погиб наш сотрудник, Иосиф Геннадьевич Кременских, начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций. И вся его семья тоже погибла… Иосиф... каждый в нашем управлении скажет, что добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет", - рассказал в видеообращении Нечепуренко.