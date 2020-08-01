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На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей
Движение по МКАД в районе Балашихи затруднено из-за ДТП с пятью машинами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:36
2020-08-01T19:44
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия