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На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей
Движение по МКАД в районе Балашихи затруднено из-за ДТП с пятью машинами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:44
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

19:36 01.08.2020 (обновлено: 19:44 01.08.2020)
7934
© Группа "Дептранс.Оперативно" в TelegramСкриншот видео ДТП с пятью машинами в районе Балашихи
Скриншот видео ДТП с пятью машинами в районе Балашихи
© Группа "Дептранс.Оперативно" в Telegram
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение по МКАД в районе Балашихи затруднено из-за ДТП с пятью машинами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.
"На 18 км МКАД, в районе Балашихи, ДТП с 5-ю машинами в левом и среднем рядах. Движение по внешней стороне затруднено на 2 км. Детали выясняются", - говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе уточнили, что движение удалось восстановить.
"Аварийные авто переместили на обочину. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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