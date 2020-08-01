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В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"
Несколько десятков женщин и мужчин приняли в субботу участие в "Топлес-флешмобе" на одном из центральных пляжей финской столицы Хиетаниеми, передает... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:38
финляндия
хельсинки
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РИА Новости
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финляндия, хельсинки, в мире

В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"

19:25 01.08.2020 (обновлено: 22:38 01.08.2020)
14060
© YouTube канал "Iltalehti"Стоп-кадр видео топлес-флешмоба в Хельсинки
Стоп-кадр видео топлес-флешмоба в Хельсинки
© YouTube канал "Iltalehti"
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Несколько десятков женщин и мужчин приняли в субботу участие в "Топлес-флешмобе" на одном из центральных пляжей финской столицы Хиетаниеми, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Впервые мероприятие с купающимися топлес женщинами и поддерживающими их мужчинами прошло в Финляндии в 2019 году в знак протеста против удаления женщины, загорающей топлес, с одного из пляжей Хельсинки. Мероприятие организуется клубом феминисток Cult Cunth и получило название Tissiflashmob — "Топлес-флешмоб".
"Мы довольны, все прошло хорошо. Наша цель — чтобы женщины могли загорать на пляжах топлес, как и мужчины", — отметила соорганизатор мероприятия Сёде Валларен.
По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие примерно 50 человек.
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ФинляндияХельсинкиВ мире
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ppogodin
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