https://ria.ru/20200801/1575261552.html
В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"
Несколько десятков женщин и мужчин приняли в субботу участие в "Топлес-флешмобе" на одном из центральных пляжей финской столицы Хиетаниеми, передает... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:25
2020-08-01T22:38
финляндия
хельсинки
в мире
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https://ria.ru/20200126/1563562826.html
Константин Имярек
Почему такого в Москве нет? Эх, Сергей Семёнович...
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pogodin
Да - еще они должны бороться за возможность пИсать стоя!
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, хельсинки, в мире