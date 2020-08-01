В TikTok ответили на угрозы Трампа

"100 миллионов американцев используют TikTok для развлечения и связи, особенно во время пандемии... Пользовательские данные TikTok US хранятся в США со строгим контролем доступа для сотрудников. Крупнейшие инвесторы TikTok из США. Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей", - заявил представитель TikTok.