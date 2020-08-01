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В TikTok ответили на угрозы Трампа
Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американское сообщество пользователей за поддержку и заявила, что компания намерена остаться в... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T18:30
tiktok
майк помпео
дональд трамп
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
tiktok, майк помпео, дональд трамп, китай, сша, в мире

В TikTok ответили на угрозы Трампа

18:22 01.08.2020 (обновлено: 18:30 01.08.2020)
19567
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американское сообщество пользователей за поддержку и заявила, что компания намерена остаться в США надолго.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении сервиса TikTok. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok.
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"Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо. Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго", - заявила Паппас в видеообращении, опубликованном в аккаунте компании в Twitter.
В свою очередь портал TechCrunch приводит заявление представителя TikTok, подчеркнувшего безопасность хранения пользовательских данных в США.
"100 миллионов американцев используют TikTok для развлечения и связи, особенно во время пандемии... Пользовательские данные TikTok US хранятся в США со строгим контролем доступа для сотрудников. Крупнейшие инвесторы TikTok из США. Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей", - заявил представитель TikTok.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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TikTokМайк ПомпеоДональд ТрампКитайСШАВ мире
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