https://ria.ru/20200801/1575259683.html
В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
Номера премиального класса в крымских отелях пользуются особым спросом в нынешнем курортном сезоне, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:50
2020-08-01T18:26
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
республика крым
общество
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8
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости.
Номера премиального класса в крымских отелях пользуются особым спросом в нынешнем курортном сезоне, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
.
"Загрузка высокая, больше всего Южный берег Крыма, там порядка 90-95% по основным объектам. Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью, но безусловно, все равно можно найти место для размещения достаточно высокого качества и по очень разной стоимости: от высокой до очень доступной", - сказал Волченко.
По его словам, средний уровень загрузки объектов размещения по Крыму составляет порядка 70%.
Министр подчеркнул, что свободные номера имеются, туристы смогут найти для себя на крымских курортах все необходимое.