В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса

"Загрузка высокая, больше всего Южный берег Крыма, там порядка 90-95% по основным объектам. Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью, но безусловно, все равно можно найти место для размещения достаточно высокого качества и по очень разной стоимости: от высокой до очень доступной", - сказал Волченко.