В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

"Схема <...> всем известна — она будет плановой", — сказал он журналистам.

Ранее Мурашко рассказал, что с 10 августа в регионы начнут поставлять вакцины, большинство людей смогут сделать прививку уже в октябре.

Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.

На данный момент уже успешно завершились клинические испытания препарата, который разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным источника РИА Новости, вакцину могут зарегистрировать 10-12 августа, а разрешение на гражданский оборот она получит 15-16 августа.

Также клинические испытания начал проводить центр "Вектор".