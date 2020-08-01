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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575259389.html
В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса

17:31 01.08.2020 (обновлено: 21:29 01.08.2020)
20205
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Схема <...> всем известна — она будет плановой", — сказал он журналистам.
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Ранее Мурашко рассказал, что с 10 августа в регионы начнут поставлять вакцины, большинство людей смогут сделать прививку уже в октябре.
Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.
На данный момент уже успешно завершились клинические испытания препарата, который разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным источника РИА Новости, вакцину могут зарегистрировать 10-12 августа, а разрешение на гражданский оборот она получит 15-16 августа.
Также клинические испытания начал проводить центр "Вектор".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
19330676040
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
Неожиданно, но это - огромный плюсик властям)
1 августа, 17:37
ТРТимур Рашидов
375317451
и бесполезной.
1 августа, 18:02
cchugunova1996
67610332
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