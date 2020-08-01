МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Политические коннотации решения Совета Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.

Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

"Нас озадачило и огорчает решение Совета Евросоюза от 30 июля ввести односторонние ограничения на ряд граждан и субъектов России, а также КНР и КНДР. И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны", - отмечается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook

"Мы неоднократно предупреждали ЕС о вреде умножения односторонних санкций. Более того, они абсолютно незаконны в контексте международного права", - подчеркнули в МИД.

Москва неоднократно предлагала ЕС развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или, используя существующие каналы и механизмы в ООН и ОБСЕ, напомнили в министерстве. "Но вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий, утвержденный на бумаге год назад. Цинично представлял этот ход как содействие международной безопасности и стабильности в киберпространстве", - отметили в МИД.

"Можно сделать вывод, что ЕС предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и наращиванию взаимного доверия. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС, забывая о центральной роли ООН ", - подчеркнули в МИД РФ.

В российскому внешнеполитическом ведомстве отметили "очевидную ложную логику ЕС: российские граждане обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018 года, то есть произошедшему за год до учреждения механизма кибер-санкций, который сейчас использовал ЕС". "Другими словами, они используют его ретроактивно. Видимо, юристы ЕС намеренно забыли, что закон не ретроактивен", - указали в МИД.

В министерстве призвали ЕС "отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве, не словами, а делами".