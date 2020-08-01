Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575259028.html
МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:23
россия
северная корея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:225:3077:1955_1400x0_80_0_0_e885c5287358e250d498a9977c5c39c6.jpg
https://ria.ru/20200731/1575224346.html
https://ria.ru/20200718/1574510447.html
1
россия
северная корея
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:225:3077:1955_1400x0_80_0_0_e885c5287358e250d498a9977c5c39c6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_150:0:2879:2047_1400x0_80_0_0_7fb20d53283ed1bf3b8acefb6c2099b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_491:0:2538:2047_1400x0_80_0_0_69b3e6f287cb91551ea50a99a1528a78.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, китай, в мире

МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций

17:23 01.08.2020
4245
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.
Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.
Здание МИД России
31 июля, 15:40
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
"Нас озадачило и огорчает решение Совета Евросоюза от 30 июля ввести односторонние ограничения на ряд граждан и субъектов России, а также КНР и КНДР. И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны", - отмечается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.
"Мы неоднократно предупреждали ЕС о вреде умножения односторонних санкций. Более того, они абсолютно незаконны в контексте международного права", - подчеркнули в МИД.
Москва неоднократно предлагала ЕС развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или, используя существующие каналы и механизмы в ООН и ОБСЕ, напомнили в министерстве. "Но вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий, утвержденный на бумаге год назад. Цинично представлял этот ход как содействие международной безопасности и стабильности в киберпространстве", - отметили в МИД.

"Можно сделать вывод, что ЕС предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и наращиванию взаимного доверия. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС, забывая о центральной роли ООН", - подчеркнули в МИД РФ.

В российскому внешнеполитическом ведомстве отметили "очевидную ложную логику ЕС: российские граждане обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018 года, то есть произошедшему за год до учреждения механизма кибер-санкций, который сейчас использовал ЕС". "Другими словами, они используют его ретроактивно. Видимо, юристы ЕС намеренно забыли, что закон не ретроактивен", - указали в МИД.
В министерстве призвали ЕС "отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве, не словами, а делами".
"Не стоит говорить, что недружественные действия ЕС не останутся без ответа. В дипломатии все взаимно", - напомнили в российском МИД .
Мужчина на пешеходном мосту, в котором отражается флаг Китая, Гонконг
18 июля, 08:00
Россия научит Китай жить под вечными санкциями
8772303
Обсудить 1
РоссияСеверная КореяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзКитайВ мире
Рекомендуем
Сжигание использованных масок в Киеве
В Киеве спрогнозировали смерть четырех тысяч украинцев от коронавируса
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Почтовые ящики в США
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Приложение Tik Tok
В TikTok ответили на угрозы Трампа
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Алексей Пушков
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Стоп-кадр видео топлес-флешмоба в Хельсинки
В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"
Пляж
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Пляж в поселке Оленевка в Крыму
В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Экс-командующий ВДВ напомнил, что ждет обидчиков России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния