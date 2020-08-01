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В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:50
ндфл
ндс
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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Какие ещё новые налоги , цены растут почти каждый день . Штаны готовы снять.
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353
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ндфл, ндс, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

16:31 01.08.2020 (обновлено: 17:50 01.08.2020)
24591
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
Ранее СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2 процента, который бы заменил НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество. В текущей редакции такого положения нет.
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В министерстве напомнили, что закон предусматривает проведение оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов. В проект плана такой процедуры могут поступать предложения от различных организаций и физических лиц.

"Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено <...>. Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем", — объяснили в ведомстве.

Министр экономического развития Максим Решетников также написал в Instagram, что эту тему на правительственном уровне не поднимали.
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Какие ещё новые налоги , цены растут почти каждый день . Штаны готовы снять.
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