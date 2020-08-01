В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Ранее СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2 процента, который бы заменил, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество. В текущей редакции такого положения нет.