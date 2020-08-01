Нижегородские врачи получили 27 новых автомобилей скорой помощи

Присутствующие на церемонии вручения "неотложек" врачи заявили журналистам, что новые, надежные автомобили с современным оборудованием – это хорошее подспорье для медиков и более оперативная экстренная помощь для больных.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, три автомобиля на базе Ford Tranzit будут направлены в Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Восемь "ГАЗелей NEXT" пополнят парк станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, по одному автомобилю уже в субботу прибудет в Балахнинскую, Борскую, Воскресенскую, Володарскую, Воротынскую, Кстовскую, Кулебакскую, Лысковскую, Навашинскую, Павловскую, Первомайскую, Семеновскую, Тоншаевскую, Шарангскую, Уренскую центральные районные больницы и в Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.