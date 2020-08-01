Нижегородские врачи получили 27 новых автомобилей скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу вручили сотрудникам медицинских учреждений региона ключи от 27 новых автомобилей скорой медицинской помощи.
Три автомобиля на базе Ford Tranzit и 24 автомобиля на базе ГАЗели NEXT класса "С" стоимостью более 107 миллионов рублей получены в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 года.
"Внимание к специалистам скорой помощи сегодня очень высоко. И внедрение новых технологий и подходов к комплектации машин также для нас крайне важно. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и "Группы ГАЗ", - сказал глава минздрава РФ.
В свою очередь, губернатор Нижегородской области заверил, что оборудование новых автомобилей пройдет тестирование, чтобы выверить точные показатели и в дальнейшем усовершенствовать конструкцию.
"Пополнение парка машин скорой помощи - это всегда чрезвычайно важно. Особенно сегодня, когда все больницы и станции скорой помощи ждут их. Надеюсь, эта программа будет продолжена", - добавил Никитин.
Присутствующие на церемонии вручения "неотложек" врачи заявили журналистам, что новые, надежные автомобили с современным оборудованием – это хорошее подспорье для медиков и более оперативная экстренная помощь для больных.
"Мы делали техническое задание для этих автомобилей. Это современные комплексы с оборудованием для анестезиологии, реанимации, которые призваны выполнять любые тяжелые задачи. Вдвойне приятно, что эти автомобили созданы в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе", – заявил главврач станции медицинской помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, три автомобиля на базе Ford Tranzit будут направлены в Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Восемь "ГАЗелей NEXT" пополнят парк станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, по одному автомобилю уже в субботу прибудет в Балахнинскую, Борскую, Воскресенскую, Володарскую, Воротынскую, Кстовскую, Кулебакскую, Лысковскую, Навашинскую, Павловскую, Первомайскую, Семеновскую, Тоншаевскую, Шарангскую, Уренскую центральные районные больницы и в Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.