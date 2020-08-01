Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

В пятницу глава следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российским консулам посетить задержанных недалеко от Минска россиян.

"Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами… Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - заявил посол журналистам.

По словам Мезенцева, встреча задержанных с консульскими сотрудниками продолжалась с 22.00 пятницы до 5.00 субботы. Дипломат отметил, что на встрече консулы "задали все вопросы, которые обязаны были задать, это вопросы относительно целей приезда в Республику Беларусь, планов дальнейшего перемещения, условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному".

Глава дипмиссии уточнил, что в рамках тех документов, которые предъявлены задержанным следствием, они являются подозреваемыми по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии – это статьи 293 и 13, то есть их подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, ссылки на терроризм нет.

"Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу… Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение", - добавил Мезенцев.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".