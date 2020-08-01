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Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:23
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

15:35 01.08.2020 (обновлено: 17:23 01.08.2020)
20793
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
В пятницу глава следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российским консулам посетить задержанных недалеко от Минска россиян.
"Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами… Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - заявил посол журналистам.
По словам Мезенцева, встреча задержанных с консульскими сотрудниками продолжалась с 22.00 пятницы до 5.00 субботы. Дипломат отметил, что на встрече консулы "задали все вопросы, которые обязаны были задать, это вопросы относительно целей приезда в Республику Беларусь, планов дальнейшего перемещения, условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
30 июля, 17:46
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОП
Глава дипмиссии уточнил, что в рамках тех документов, которые предъявлены задержанным следствием, они являются подозреваемыми по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии – это статьи 293 и 13, то есть их подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, ссылки на терроризм нет.
"Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу… Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение", - добавил Мезенцев.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 12:48
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
1801835847
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Дмитрий МезенцевМинскБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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Арсений Новиков
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ЮЮЮ Юрий
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